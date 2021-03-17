https://ria.ru/20210317/rebenok-1601703477.html

Житель Перми объяснил, почему ударил ребенка в лифте

Житель Перми объяснил, почему ударил ребенка в лифте

Житель Перми, ударивший ребёнка в лифте, рассказал РИА Новости, что причиной конфликта стали оскорбления в его адрес со стороны школьника, которые мальчик... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:55

2021-03-17T18:55

2021-03-17T18:55

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Житель Перми, ударивший ребёнка в лифте, рассказал РИА Новости, что причиной конфликта стали оскорбления в его адрес со стороны школьника, которые мальчик вместе со своими друзьями выкрикивал во дворе.Ранее пермская полиция сообщила, что сотрудники ведомства начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в лифте дома в Кировском районе Перми. По информации из соцсетей, ехавшего вместе с двумя товарищами школьника по лицу ударил вошедший в кабину лифта мужчина, который проследовал за ними с улицы. Перед этим он обмолвился с одним из детей парой коротких реплик."Не хотел ударять его, хотел дать пощечину, но он стал уворачиваться, первый раз я его не стукнул, второй раз замахнулся кулаком, но он же ребенок…, второй раз ударился. Хотел их напугать, сделать внушение, чтобы почувствовали силу, но не рассчитал… Отец говорит, что у сына синяк на лице, возможно, сотрясение", - поделился собеседник.Он уточнил, что днём позвонил в полицию, где у него взяли объяснения и пояснили, что материалы передают в Следственный комитет.По его словам, мальчики не проживают в доме, где случился конфликт, ребята приходили в здание, чтобы "напакостить: портили камеры, рисовали на стенах". Мужчина после инцидента пытался поговорить с отцом пострадавшего мальчика, однако последний отреагировал на это грубостью, отметил он.

https://ria.ru/20210316/nozh-1601532368.html

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пермь, происшествия