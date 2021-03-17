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Житель Перми объяснил, почему ударил ребенка в лифте
Житель Перми объяснил, почему ударил ребенка в лифте
Житель Перми, ударивший ребёнка в лифте, рассказал РИА Новости, что причиной конфликта стали оскорбления в его адрес со стороны школьника, которые мальчик... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:55
2021-03-17T18:55
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Житель Перми, ударивший ребёнка в лифте, рассказал РИА Новости, что причиной конфликта стали оскорбления в его адрес со стороны школьника, которые мальчик вместе со своими друзьями выкрикивал во дворе.Ранее пермская полиция сообщила, что сотрудники ведомства начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в лифте дома в Кировском районе Перми. По информации из соцсетей, ехавшего вместе с двумя товарищами школьника по лицу ударил вошедший в кабину лифта мужчина, который проследовал за ними с улицы. Перед этим он обмолвился с одним из детей парой коротких реплик."Не хотел ударять его, хотел дать пощечину, но он стал уворачиваться, первый раз я его не стукнул, второй раз замахнулся кулаком, но он же ребенок…, второй раз ударился. Хотел их напугать, сделать внушение, чтобы почувствовали силу, но не рассчитал… Отец говорит, что у сына синяк на лице, возможно, сотрясение", - поделился собеседник.Он уточнил, что днём позвонил в полицию, где у него взяли объяснения и пояснили, что материалы передают в Следственный комитет.По его словам, мальчики не проживают в доме, где случился конфликт, ребята приходили в здание, чтобы "напакостить: портили камеры, рисовали на стенах". Мужчина после инцидента пытался поговорить с отцом пострадавшего мальчика, однако последний отреагировал на это грубостью, отметил он.
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пермь, происшествия

Житель Перми объяснил, почему ударил ребенка в лифте

18:55 17.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Житель Перми, ударивший ребёнка в лифте, рассказал РИА Новости, что причиной конфликта стали оскорбления в его адрес со стороны школьника, которые мальчик вместе со своими друзьями выкрикивал во дворе.
Ранее пермская полиция сообщила, что сотрудники ведомства начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в лифте дома в Кировском районе Перми. По информации из соцсетей, ехавшего вместе с двумя товарищами школьника по лицу ударил вошедший в кабину лифта мужчина, который проследовал за ними с улицы. Перед этим он обмолвился с одним из детей парой коротких реплик.
"Понимаю, что был не прав. Но не смог сдержаться. Вышел из магазина с продуктами. Они находились на снежной горке, за забором, чувствовали себя в безопасности, увидели меня и стали оскорблять прилюдно матерными словами. Они, видимо, красовались друг перед другом. Мог выйти любой человек, ситуация была бы аналогичной. Понимаю, что поступил неправильно. Приношу извинения мальчику и его семье", - сообщил корреспонденту РИА Новости мужчина, добавив, что сам воспитывает троих детей (младшему ребёнку три года, старшей дочери 12 лет), "которых пальцем не трогал".
"Не хотел ударять его, хотел дать пощечину, но он стал уворачиваться, первый раз я его не стукнул, второй раз замахнулся кулаком, но он же ребенок…, второй раз ударился. Хотел их напугать, сделать внушение, чтобы почувствовали силу, но не рассчитал… Отец говорит, что у сына синяк на лице, возможно, сотрясение", - поделился собеседник.
Он уточнил, что днём позвонил в полицию, где у него взяли объяснения и пояснили, что материалы передают в Следственный комитет.
По его словам, мальчики не проживают в доме, где случился конфликт, ребята приходили в здание, чтобы "напакостить: портили камеры, рисовали на стенах". Мужчина после инцидента пытался поговорить с отцом пострадавшего мальчика, однако последний отреагировал на это грубостью, отметил он.
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