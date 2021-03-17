https://ria.ru/20210317/rebenok-1601593766.html

В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу

В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу

Медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:33

2021-03-17T10:33

2021-03-17T19:09

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19, это первый известный случай, заявили местные ученые.По словам педиатров Пола Гилберта и Чада Рудника, медработница округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. Через три недели, в конце января, у нее родилась девочка. После этого специалисты взяли у нее анализ крови."Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности", - сказал местному телеканалу WPBF педиатр Гилберт.Он указал, что в результате специалисты выяснили, что у ребенка были антитела к COVID-19."Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации", - подчеркнул Гилберт.В свою очередь, педиатр Рудник заявил, что в ближайшие месяцы "будут рождаться тысячи, тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию".О своих изысканиях ученые в феврале написали статью, ее препринт опубликован на сайте medRxiv, но их заключения должны проверить эксперты.Медики в статье подчеркнули, что у женщины, которая ранее не болела COVID-19, родилась "здоровая, доношенная" девочка. Тем не менее, необходимо проверить "безопасность и эффективность вакцинации против SARS-CoV-2 во время беременности". Младенцы, рожденные от вакцинированных матерей, тем не менее, могут быть подвержены риску заражения, добавили специалисты.

https://ria.ru/20210316/vaktsiny-1601469993.html

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коронавирус covid-19, сша, в мире