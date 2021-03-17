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В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу
В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу
Медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:33
2021-03-17T19:09
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19, это первый известный случай, заявили местные ученые.По словам педиатров Пола Гилберта и Чада Рудника, медработница округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. Через три недели, в конце января, у нее родилась девочка. После этого специалисты взяли у нее анализ крови."Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности", - сказал местному телеканалу WPBF педиатр Гилберт.Он указал, что в результате специалисты выяснили, что у ребенка были антитела к COVID-19."Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации", - подчеркнул Гилберт.В свою очередь, педиатр Рудник заявил, что в ближайшие месяцы "будут рождаться тысячи, тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию".О своих изысканиях ученые в феврале написали статью, ее препринт опубликован на сайте medRxiv, но их заключения должны проверить эксперты.Медики в статье подчеркнули, что у женщины, которая ранее не болела COVID-19, родилась "здоровая, доношенная" девочка. Тем не менее, необходимо проверить "безопасность и эффективность вакцинации против SARS-CoV-2 во время беременности". Младенцы, рожденные от вакцинированных матерей, тем не менее, могут быть подвержены риску заражения, добавили специалисты.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США вакцинированная мать родила ребенка с антителами к коронавирусу

10:33 17.03.2021 (обновлено: 19:09 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре
Новорожденный ребенок в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме №1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Медработница в американском штате Флорида, которая во время беременности получила первую дозу вакцины от коронавируса, родила ребенка с антителами к COVID-19, это первый известный случай, заявили местные ученые.
По словам педиатров Пола Гилберта и Чада Рудника, медработница округа Палм-Бич получила первую дозу вакцины Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. Через три недели, в конце января, у нее родилась девочка. После этого специалисты взяли у нее анализ крови.
"Мы проверили пуповину ребенка, чтобы посмотреть, передаются ли антитела от матери ребенку, что происходит в случае с другими вакцинами, которые вводятся во время беременности", - сказал местному телеканалу WPBF педиатр Гилберт.
Он указал, что в результате специалисты выяснили, что у ребенка были антитела к COVID-19.
"Насколько нам известно, это первое в мире сообщение о рождении ребёнка с антителами после вакцинации", - подчеркнул Гилберт.
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В свою очередь, педиатр Рудник заявил, что в ближайшие месяцы "будут рождаться тысячи, тысячи младенцев у матерей, прошедших вакцинацию".
О своих изысканиях ученые в феврале написали статью, ее препринт опубликован на сайте medRxiv, но их заключения должны проверить эксперты.
Медики в статье подчеркнули, что у женщины, которая ранее не болела COVID-19, родилась "здоровая, доношенная" девочка. Тем не менее, необходимо проверить "безопасность и эффективность вакцинации против SARS-CoV-2 во время беременности". Младенцы, рожденные от вакцинированных матерей, тем не менее, могут быть подвержены риску заражения, добавили специалисты.
 
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