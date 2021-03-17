https://ria.ru/20210317/razvitie-1601701742.html

Глава Рязанской области рассказал о развитии информационной системы

Глава Рязанской области рассказал о развитии информационной системы

Информационная система поможет более эффективно развивать территории Рязанской области и менять жизнь людей к лучшему, заявил в среду глава региона Николай... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:44

2021-03-17T18:44

2021-03-17T18:44

рязанская область

николай любимов

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Информационная система поможет более эффективно развивать территории Рязанской области и менять жизнь людей к лучшему, заявил в среду глава региона Николай Любимов.Любимов провел совещание по развитию информационно-аналитической системы ситуационного центра губернатора Рязанской области, который создан на основании указа президента РФ "О формировании системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия", а также плана работ по модернизации действующих и созданию новых центров в рамках поручения правительства РФ. Комплекс программно-технических средств и информационно-аналитической системы центра внедрен в 2020 году. В настоящее время ведется работа по разработке модулей мониторинга региональных показателей, насыщению слоев информацией в разрезе отраслей.Любимов подчеркнул, что развитие информационных технологий является одной из важнейших задач сегодня."Это поручение президента РФ, которое мы реализуем в рамках цифровой трансформации Рязанской области. Региональная информационная система должна быть многофункциональной, предусматривать тематическую многослойность. Сейчас минцифры занимается созданием необходимых условий для того, чтобы она эффективно работала, и рос перечень ее возможностей, чтобы слои заполнялись достоверной и актуальной информацией", – сказал Любимов.Глава региона подчеркнул большую значимость проекта для развития Рязанской области."Благодаря информационной системе мы сможем более эффективно взаимодействовать с инвесторами, развивать территории, совершенствовать работу различных служб, вести качественную градостроительную деятельность и в целом менять жизнь людей к лучшему. Она должна стать полноценным цифровым инструментом, который мы будем использовать в своей работе. В том числе для того, чтобы повысить оперативность и грамотность принятия решений, открытость органов власти, сделать понятными и прозрачными процедуры, необходимые при оказании госуслуг людям и организациям", – отметил Николай Любимов.В рамках совещания состоялась презентация проекта информационно-аналитической модели ситуационного центра губернатора, отражающего сведения о ходе строительства объектов социальной сферы. В модели предусмотрены как общие, так и конкретные данные. В частности, можно получить актуальную информацию о сумме контрактов, плановым и фактическим процентам выполнения текущих работ, задействованным подрядным организациям и другие данные.Кроме того, Любимову представили цифровой инструмент, который позволяет отслеживать реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Для удобства жителей региона сделана интерактивная карта, на которую будут наноситься все объекты БКАД. Есть возможность ознакомиться с их основными характеристиками, комментариями специалистов, фотографиями до, во время и после работ. Предусмотрена обратная связь для обращений граждан.Николай Любимов обратил внимание на необходимость постоянного обновления данных, что даст возможность оперативно получать актуальные сведения по социально-экономическому развитию области, реализации национальных проектов."Информационно-аналитический центр начинает работать в полную силу. Это эффективная площадка, которая реально помогает своевременно принимать дополнительные управленческие решения, необходимые для людей", – резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20210315/detsad-1601369515.html

https://ria.ru/20210304/proekt-1599967167.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, рязанская область, общество