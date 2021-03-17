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СК проверит информацию о попавшей в рабство семье из Ивановской области
СК проверит информацию о попавшей в рабство семье из Ивановской области
Следователи организовали проверку после публикации в интернете информации о попадании в рабство семьи из Ивановской области, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:17
2021-03-17T15:17
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикации в интернете информации о попадании в рабство семьи из Ивановской области, сообщило СУСК РФ по региону.Данные о том, что одна из семей Ивановской области фактически держала в рабстве мать и сына Смирновых, были опубликованы 14 марта на странице "Движения Альтернатива" в социальной сети "ВКонтакте". По информации организации, которая провозглашает своей целью борьбу "с современным рабством", несколько лет назад женщину сбила машина, она стала инвалидом, а семья оказалась "на грани выживания". Их приютила другая семья, отобрав документы и карту, на которую поступала пенсия по инвалидности. Женщине внушили, что над ней оформили опекунство, а ее сына "стали использовать как бесплатного раба в хозяйстве, периодически избивая и запугивая "связями". Молодой человек рассказал о произошедшем знакомой из города Пучеж. Она организовала побег матери и сына и сняла им жилье."Следственными органами СУ СК России по Ивановской области организована доследственная проверка по выявленной в сети интернет информации о возможном нахождении в рабстве семьи из Ивановской области", - говорится в сообщении СУСК.Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку изложенным в публикации фактам. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.В публикации "Движения Альтернатива" также утверждается, что "участковый, которому пострадавшие отдали заявление по факту удержания, никак не реагировал" до приезда волонтеров.В УМВД по Ивановской области сообщили РИА Новости, что от указанного в публикации гражданина 1 марта получено заявление о нанесении побоев "известным ему лицом". "Прибывший по месту жительства заявителя участковый уполномоченный полиции принял решение о доставлении пострадавшего в центральную районную больницу для проведения медицинского освидетельствования. Возбуждено административное расследование. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", - отметил представитель УМВД.Позднее, 14 марта, в отдел МВД "Пучежский" поступили два заявления от матери этого мужчины "с просьбой привлечь конкретного гражданина к уголовной ответственности по ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов) и принять меры к установлению факта снятия денежных средств с ее банковской карты". По ним проводится проверка. "Иных заявлений в органы внутренних дел не поступало", - уточнили в управлении.
https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html
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следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

СК проверит информацию о попавшей в рабство семье из Ивановской области

15:17 17.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : СК РФ
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикации в интернете информации о попадании в рабство семьи из Ивановской области, сообщило СУСК РФ по региону.
Данные о том, что одна из семей Ивановской области фактически держала в рабстве мать и сына Смирновых, были опубликованы 14 марта на странице "Движения Альтернатива" в социальной сети "ВКонтакте". По информации организации, которая провозглашает своей целью борьбу "с современным рабством", несколько лет назад женщину сбила машина, она стала инвалидом, а семья оказалась "на грани выживания". Их приютила другая семья, отобрав документы и карту, на которую поступала пенсия по инвалидности. Женщине внушили, что над ней оформили опекунство, а ее сына "стали использовать как бесплатного раба в хозяйстве, периодически избивая и запугивая "связями". Молодой человек рассказал о произошедшем знакомой из города Пучеж. Она организовала побег матери и сына и сняла им жилье.
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"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области организована доследственная проверка по выявленной в сети интернет информации о возможном нахождении в рабстве семьи из Ивановской области", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку изложенным в публикации фактам. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
В публикации "Движения Альтернатива" также утверждается, что "участковый, которому пострадавшие отдали заявление по факту удержания, никак не реагировал" до приезда волонтеров.
В УМВД по Ивановской области сообщили РИА Новости, что от указанного в публикации гражданина 1 марта получено заявление о нанесении побоев "известным ему лицом". "Прибывший по месту жительства заявителя участковый уполномоченный полиции принял решение о доставлении пострадавшего в центральную районную больницу для проведения медицинского освидетельствования. Возбуждено административное расследование. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются", - отметил представитель УМВД.
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Позднее, 14 марта, в отдел МВД "Пучежский" поступили два заявления от матери этого мужчины "с просьбой привлечь конкретного гражданина к уголовной ответственности по ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов) и принять меры к установлению факта снятия денежных средств с ее банковской карты". По ним проводится проверка. "Иных заявлений в органы внутренних дел не поступало", - уточнили в управлении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Ивановская областьПроисшествия
 
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