https://ria.ru/20210317/raab-1601567157.html

Рааб на Аспенском форуме расскажет о силе добра "Глобальной Британии"

Рааб на Аспенском форуме расскажет о силе добра "Глобальной Британии"

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду предупредит, что демократия теряет свои позиции, а совокупный ВВП РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T01:36

2021-03-17T01:36

2021-03-17T01:36

доминик рааб

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду предупредит, что демократия теряет свои позиции, а совокупный ВВП авторитарных стран вскоре превысит ВВП демократических."Тирания богаче, чем свобода, и это важно для нас тут, дома. Поскольку стабильные, уважающие свободу демократии с гораздо меньшей вероятностью будут воевать, привечать террористов или провоцировать большие потоки мигрантов, и поскольку с ними, как правило, не всегда, но, как правило, легче торговать и сотрудничать, чтобы решать наши общие проблемы", - скажет министр.Рааб изложит свое видение того, какую роль Глобальная Британия (так британские власти именуют страну после ее выхода из ЕС) сможет играть в мире в ближайшее десятилетие."… Он подчеркнет необходимость для Британии использовать свою силу, "потому что без силы, без экономического, военного, дипломатического и культурного влияния мы ничего не сможем сделать", говорится в сообщении МИД Британии.Британская "сила добра" должна использоваться для усиления мировой безопасности и повышения уровня жизни, как в самом Соединенном Королевстве, так и в мире, в котором демократия теряет свои позиции, подчеркивает МИД."После вчерашней публикации единой стратегии правительства министр объяснит, как эта стратегия станет планом для подхода Великобритании в сферах внешней политики и безопасности до 2030 года", - отмечает британское внешнеполитическое ведомство."Единая стратегия является дорожной картой, управляемой нашим моральным компасом, нашей историей и нашей сегодняшней миссией как силы добра в мире", - отметит министр."От наших изобретателей до наших предпринимателей, от дипломатов и экспертов по помощи другим странам до наших бравых вооруженных сил – все люди, участвующие в создании Глобальной Британии, объединены чувством, что мы являемся частью нашей общей планеты", - отметит министр.Великобритания во вторник представила внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав своей главной угрозой Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. Помимо обещаний новых глобальных санкций и угроз привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, стратегия предусматривает прямое увеличение оборонных расходов на 16,5 миллиардов фунтов стерлингов, увеличение количества ядерных боеголовок до 260 и расширенное присутствия британских военных в разных частях мира.К 2030 году британское правительство намерено обзавестись всем необходимым для мониторинга всего космического пространства и отстаивания своих интересов в космосе. С этой целью власти хотят достроить космодром в Шотландии и с 2022 года начать запускать с него спутники.Лондон пообещал и дальше поддерживать либеральный миропорядок, назвал своим ближайшим союзником на долгое будущее США и анонсировал сдвиг внешнеполитических приоритетов в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/nato-1599921190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, великобритания, в мире