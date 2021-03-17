https://ria.ru/20210317/raab-1601567157.html
Рааб на Аспенском форуме расскажет о силе добра "Глобальной Британии"
Рааб на Аспенском форуме расскажет о силе добра "Глобальной Британии"
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду предупредит, что демократия теряет свои позиции, а совокупный ВВП РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:36
2021-03-17T01:36
2021-03-17T01:36
доминик рааб
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду предупредит, что демократия теряет свои позиции, а совокупный ВВП авторитарных стран вскоре превысит ВВП демократических."Тирания богаче, чем свобода, и это важно для нас тут, дома. Поскольку стабильные, уважающие свободу демократии с гораздо меньшей вероятностью будут воевать, привечать террористов или провоцировать большие потоки мигрантов, и поскольку с ними, как правило, не всегда, но, как правило, легче торговать и сотрудничать, чтобы решать наши общие проблемы", - скажет министр.Рааб изложит свое видение того, какую роль Глобальная Британия (так британские власти именуют страну после ее выхода из ЕС) сможет играть в мире в ближайшее десятилетие."… Он подчеркнет необходимость для Британии использовать свою силу, "потому что без силы, без экономического, военного, дипломатического и культурного влияния мы ничего не сможем сделать", говорится в сообщении МИД Британии.Британская "сила добра" должна использоваться для усиления мировой безопасности и повышения уровня жизни, как в самом Соединенном Королевстве, так и в мире, в котором демократия теряет свои позиции, подчеркивает МИД."После вчерашней публикации единой стратегии правительства министр объяснит, как эта стратегия станет планом для подхода Великобритании в сферах внешней политики и безопасности до 2030 года", - отмечает британское внешнеполитическое ведомство."Единая стратегия является дорожной картой, управляемой нашим моральным компасом, нашей историей и нашей сегодняшней миссией как силы добра в мире", - отметит министр."От наших изобретателей до наших предпринимателей, от дипломатов и экспертов по помощи другим странам до наших бравых вооруженных сил – все люди, участвующие в создании Глобальной Британии, объединены чувством, что мы являемся частью нашей общей планеты", - отметит министр.Великобритания во вторник представила внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав своей главной угрозой Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. Помимо обещаний новых глобальных санкций и угроз привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, стратегия предусматривает прямое увеличение оборонных расходов на 16,5 миллиардов фунтов стерлингов, увеличение количества ядерных боеголовок до 260 и расширенное присутствия британских военных в разных частях мира.К 2030 году британское правительство намерено обзавестись всем необходимым для мониторинга всего космического пространства и отстаивания своих интересов в космосе. С этой целью власти хотят достроить космодром в Шотландии и с 2022 года начать запускать с него спутники.Лондон пообещал и дальше поддерживать либеральный миропорядок, назвал своим ближайшим союзником на долгое будущее США и анонсировал сдвиг внешнеполитических приоритетов в сторону Индо-Тихоокеанского региона.
https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html
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доминик рааб, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости, Мария Табак.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
в своей речи на Аспенском форуме по безопасности в среду предупредит, что демократия теряет свои позиции, а совокупный ВВП авторитарных стран вскоре превысит ВВП демократических.
"Демократия отступает. В этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит ВВП мировых демократий. Просто подумайте секунду, что это означает", - говорится в имеющихся в распоряжении РИА Новости фрагментах текста речи Рааба.
"Тирания богаче, чем свобода, и это важно для нас тут, дома. Поскольку стабильные, уважающие свободу демократии с гораздо меньшей вероятностью будут воевать, привечать террористов или провоцировать большие потоки мигрантов, и поскольку с ними, как правило, не всегда, но, как правило, легче торговать и сотрудничать, чтобы решать наши общие проблемы", - скажет министр.
Рааб изложит свое видение того, какую роль Глобальная Британия (так британские власти именуют страну после ее выхода из ЕС) сможет играть в мире в ближайшее десятилетие.
"… Он подчеркнет необходимость для Британии использовать свою силу, "потому что без силы, без экономического, военного, дипломатического и культурного влияния мы ничего не сможем сделать", говорится в сообщении МИД Британии.
Британская "сила добра" должна использоваться для усиления мировой безопасности и повышения уровня жизни, как в самом Соединенном Королевстве, так и в мире, в котором демократия теряет свои позиции, подчеркивает МИД.
"После вчерашней публикации единой стратегии правительства министр объяснит, как эта стратегия станет планом для подхода Великобритании
в сферах внешней политики и безопасности до 2030 года", - отмечает британское внешнеполитическое ведомство.
"Единая стратегия является дорожной картой, управляемой нашим моральным компасом, нашей историей и нашей сегодняшней миссией как силы добра в мире", - отметит министр.
"От наших изобретателей до наших предпринимателей, от дипломатов и экспертов по помощи другим странам до наших бравых вооруженных сил – все люди, участвующие в создании Глобальной Британии, объединены чувством, что мы являемся частью нашей общей планеты", - отметит министр.
"Глава МИД ясно даст понять, что стремление Великобритании реализовывать свою амбициозную стратегию подкрепляется признанием того, что демократии и институты, на которых они стоят, сталкиваются с величайшей угрозой со времен холодной войны", - сообщает ведомство.
Великобритания во вторник представила внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав своей главной угрозой Китай
и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. Помимо обещаний новых глобальных санкций и угроз привлекать РФ к ответу за нарушение международных правил и норм, стратегия предусматривает прямое увеличение оборонных расходов на 16,5 миллиардов фунтов стерлингов, увеличение количества ядерных боеголовок до 260 и расширенное присутствия британских военных в разных частях мира.
К 2030 году британское правительство намерено обзавестись всем необходимым для мониторинга всего космического пространства и отстаивания своих интересов в космосе. С этой целью власти хотят достроить космодром в Шотландии
и с 2022 года начать запускать с него спутники.
Лондон
пообещал и дальше поддерживать либеральный миропорядок, назвал своим ближайшим союзником на долгое будущее США
и анонсировал сдвиг внешнеполитических приоритетов в сторону Индо-Тихоокеанского региона.