https://ria.ru/20210317/putin-1601685165.html

Путин оценил перспективы сотрудничества с Киргизией

Путин оценил перспективы сотрудничества с Киргизией

Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска Таласского золоторудного комбината выразил надежду, что совместные усилия, которые предпринимают Россия и... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:18

2021-03-17T17:18

2021-03-17T17:18

садыр жапаров

евразийский экономический союз

владимир путин

москва

киргизия

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска Таласского золоторудного комбината выразил надежду, что совместные усилия, которые предпринимают Россия и Киргизия в экономике, будут и далее способствовать реализации крупных экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов."Реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.Глава государства отметил, что это полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву."Я надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать вместе на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения ЕАЭС... будут и далее способствовать реализации крупных экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210224/kirgiziya-1598722490.html

москва

киргизия

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садыр жапаров, евразийский экономический союз, владимир путин, москва, киргизия, в мире