Путин оценил перспективы сотрудничества с Киргизией
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии запуска Таласского золоторудного комбината выразил надежду, что совместные усилия, которые предпринимают Россия и Киргизия в экономике, будут и далее способствовать реализации крупных экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов.
"Реализация этого важного совместного проекта станет символом успешного развития многопланового взаимовыгодного российско-киргизского партнерства и крепкой дружбы между нашими народами", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.
Глава государства отметил, что это полностью соответствует духу договоренностей, достигнутых в ходе недавнего рабочего визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву.
"Я надеюсь, что все усилия, которые мы вместе предпринимаем для того, чтобы сотрудничать вместе на экономическом поприще, те средства, которые и ранее были направлены на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным членом нашего экономического объединения ЕАЭС... будут и далее способствовать реализации крупных экономически выгодных для обеих сторон промышленных проектов", - добавил Путин.
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