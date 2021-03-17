https://ria.ru/20210317/putin-1601664011.html

Путин поручил генпрокурору доложить о ситуации с переполнением изоляторов

Путин поручил генпрокурору доложить о ситуации с переполнением изоляторов

Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проанализировать случаи нарушения режимных требований из-за переполнения... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:37

2021-03-17T15:37

2021-03-17T15:38

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проанализировать случаи нарушения режимных требований из-за переполнения изоляторов в системе ФСИН и представить докладную записку.Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний", - сказал Путин на заседании.Президент попросил провести анализ по субъектам федерации. "Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку. Может быть, помочь нужно субъектам, может, помочь самой системе нужно - и системе МВД в этом смысле, и системе содержания в местах лишения свободы. Там проблем достаточно, но есть острые вещи, я вижу, и на них нужно отреагировать соответствующим образом", - поручил Путин.

https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html

https://ria.ru/20210111/koloniya-1592559169.html

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2021

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, общество