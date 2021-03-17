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Путин поручил генпрокурору доложить о ситуации с переполнением изоляторов
Путин поручил генпрокурору доложить о ситуации с переполнением изоляторов
Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проанализировать случаи нарушения режимных требований из-за переполнения... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:37
2021-03-17T15:38
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проанализировать случаи нарушения режимных требований из-за переполнения изоляторов в системе ФСИН и представить докладную записку.Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний", - сказал Путин на заседании.Президент попросил провести анализ по субъектам федерации. "Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку. Может быть, помочь нужно субъектам, может, помочь самой системе нужно - и системе МВД в этом смысле, и системе содержания в местах лишения свободы. Там проблем достаточно, но есть острые вещи, я вижу, и на них нужно отреагировать соответствующим образом", - поручил Путин.
https://ria.ru/20210312/fsin-1600960376.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, общество

Путин поручил генпрокурору доложить о ситуации с переполнением изоляторов

15:37 17.03.2021 (обновлено: 15:38 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова проанализировать случаи нарушения режимных требований из-за переполнения изоляторов в системе ФСИН и представить докладную записку.
Глава государства в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
Александр Калашников - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:09
Глава ФСИН пожаловался на недостаток сотрудников и высокие нагрузки
"Продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний", - сказал Путин на заседании.
Президент попросил провести анализ по субъектам федерации. "Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку. Может быть, помочь нужно субъектам, может, помочь самой системе нужно - и системе МВД в этом смысле, и системе содержания в местах лишения свободы. Там проблем достаточно, но есть острые вещи, я вижу, и на них нужно отреагировать соответствующим образом", - поручил Путин.
Колония - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 13:06
ФСИН ответила на сообщения о рабском труде в мордовской женской колонии
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинОбщество
 
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