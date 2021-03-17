https://ria.ru/20210317/putin-1601662221.html
Путин поручил принять меры по пресечению трансграничных преступлений
Путин поручил принять меры по пресечению трансграничных преступлений
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с Росфинмониторингом принять меры про пресечению трансграничных преступлений, связанных с финансами. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:32
2021-03-17T15:32
2021-03-17T15:32
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с Росфинмониторингом принять меры про пресечению трансграничных преступлений, связанных с финансами."Принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, цифровых финансовых активов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.Путин уточнил, что преступные элементы все чаще пользуются цифровыми финансовыми активами, и на это надо обратить самое пристальное внимание вместе с Росфинмониторингом.
https://ria.ru/20200728/1575041675.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, владимир путин, в мире