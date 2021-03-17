https://ria.ru/20210317/putin-1601662221.html

Путин поручил принять меры по пресечению трансграничных преступлений

Путин поручил принять меры по пресечению трансграничных преступлений

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с Росфинмониторингом принять меры про пресечению трансграничных преступлений, связанных с финансами. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре вместе с Росфинмониторингом принять меры про пресечению трансграничных преступлений, связанных с финансами."Принять дополнительные меры по пресечению незаконного трансграничного перемещения денежных средств, цифровых финансовых активов", - сказал он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.Путин уточнил, что преступные элементы все чаще пользуются цифровыми финансовыми активами, и на это надо обратить самое пристальное внимание вместе с Росфинмониторингом.

https://ria.ru/20200728/1575041675.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, владимир путин, в мире