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Путин оценил работу Генпрокуратуры в 2020 году
Путин оценил работу Генпрокуратуры в 2020 году
Генпрокуратуре удалось улучшить социально значимые показатели, не допустить критического всплеска неплатежей и задержек оплаты труда, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:49
2021-03-17T14:49
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокуратуре удалось улучшить социально значимые показатели, не допустить критического всплеска неплатежей и задержек оплаты труда, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедший очень непростой 2020 год вам удалось улучшить ряд определяющих показателей. Так, прокурорами защищены социальные права более миллиона граждан. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате. И в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.Он добавил, что, как и другие звенья правоохранительной системы, прокуратура "решает жизненно важные задачи по обеспечению законности и правопорядка" и призвана вносить весомый вклад в развитие России как правового, социально ориентированного демократического государства.
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин оценил работу Генпрокуратуры в 2020 году

14:49 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генпрокуратуре удалось улучшить социально значимые показатели, не допустить критического всплеска неплатежей и задержек оплаты труда, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедший очень непростой 2020 год вам удалось улучшить ряд определяющих показателей. Так, прокурорами защищены социальные права более миллиона граждан. Благодаря принятым мерам работникам предприятий выплачено почти 22 миллиарда рублей долгов по заработной плате. И в целом, несмотря на сложную обстановку, вызванную пандемией, удалось не допустить критического всплеска неплатежей и просрочек по оплате труда", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.
Он добавил, что, как и другие звенья правоохранительной системы, прокуратура "решает жизненно важные задачи по обеспечению законности и правопорядка" и призвана вносить весомый вклад в развитие России как правового, социально ориентированного демократического государства.
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
 
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