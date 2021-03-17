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Путин попросил Генпрокуратуру следить за вопросами природопользования
Путин попросил Генпрокуратуру следить за вопросами природопользования
Президент РФ Владимир Путин заявил, что охрана окружающей среды должна оставаться в поле зрения Генпрокуратуры. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:43
2021-03-17T15:06
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что охрана окружающей среды должна оставаться в поле зрения Генпрокуратуры."Конечно, в поле зрения прокуроров должны оставаться вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Этот вопрос один из самых актуальных сегодня", - сказал Путин в среду на заседании коллегии генеральной прокуратуры РФ.Президент уточнил, что речь идет о надлежащем вывозе и утилизации бытовых отходов, сохранении лесного фонда и уникальных экосистем, ценных водных и биоресурсов.
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генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин попросил Генпрокуратуру следить за вопросами природопользования

14:43 17.03.2021 (обновлено: 15:06 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что охрана окружающей среды должна оставаться в поле зрения Генпрокуратуры.
"Конечно, в поле зрения прокуроров должны оставаться вопросы природопользования и охраны окружающей среды. Этот вопрос один из самых актуальных сегодня", - сказал Путин в среду на заседании коллегии генеральной прокуратуры РФ.
Президент уточнил, что речь идет о надлежащем вывозе и утилизации бытовых отходов, сохранении лесного фонда и уникальных экосистем, ценных водных и биоресурсов.
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
 
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