https://ria.ru/20210317/putin-1601649498.html

Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах

Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, проверки должны... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:39

2021-03-17T14:39

2021-03-17T14:44

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, проверки должны быть регулярными."Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас были здесь... большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными ", - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.Он отметил, что выявленные нарушения должны полностью устраняться.

https://ria.ru/20201225/popova-1590895100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество