https://ria.ru/20210317/putin-1601649498.html
Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах
Путин поручил Генпрокуратуре проверить организацию питания в школах
Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, проверки должны... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:39
2021-03-17T14:39
2021-03-17T14:44
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков, проверки должны быть регулярными."Нужно совершенствовать систему обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Самого серьезного внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков. Вы знаете, что у нас были здесь... большие проблемы и трагедии. Проверки здесь должны быть регулярными ", - сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.Он отметил, что выявленные нарушения должны полностью устраняться.
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