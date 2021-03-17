https://ria.ru/20210317/putin-1601648605.html

Путин призвал Генпрокуратуру тщательно следить за рынком труда

Путин призвал Генпрокуратуру тщательно следить за рынком труда

Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжить защищать права наиболее уязвимых категорий граждан. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:34

2021-03-17T14:34

2021-03-17T19:11

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжить защищать права наиболее уязвимых категорий граждан."И конечно, уважаемые товарищи, нужно и впредь тщательно вести мониторинг состояния рынка труда", - сказал он, выступая на коллегии Генпрокуратуры.Путин напомнил, что на прошлой коллегии он давал поручение по защите прав наиболее уязвимых категорий граждан."Прошу и впредь держать под контролем это приоритетное направление", - сказал президент.

https://ria.ru/20210308/moskva-1600339419.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество