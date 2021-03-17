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Путин не планирует встречу с главами нефтяных компаний, заявил Песков
Путин не планирует встречу с главами нефтяных компаний, заявил Песков
Президент России Вадимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами нефтяных компаний, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:33
2021-03-17T12:33
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами нефтяных компаний, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."У президента нет, пока не планируется", - ответил он на вопрос, планируется ли у президента встреча с главами топливных компаний.Ранее Пескова спросили о необходимости введения более жестких мер по сдерживанию роста цен на топливо.Счетная палата РФ по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в отчете ведомства. При этом замглавы Минэнерго Павел Сорокин, комментируя отчет, заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в 2021 году топливного кризиса 2018 года.
https://ria.ru/20201222/toplivo-1590378531.html
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павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий песков, общество

Путин не планирует встречу с главами нефтяных компаний, заявил Песков

12:33 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами нефтяных компаний, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"У президента нет, пока не планируется", - ответил он на вопрос, планируется ли у президента встреча с главами топливных компаний.
Ранее Пескова спросили о необходимости введения более жестких мер по сдерживанию роста цен на топливо.
Счетная палата РФ по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в отчете ведомства. При этом замглавы Минэнерго Павел Сорокин, комментируя отчет, заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в 2021 году топливного кризиса 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Павел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дмитрий ПесковОбщество
 
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