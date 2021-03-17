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В Белом доме заявили о "прямолинейном" подходе к России
В Белом доме заявили о "прямолинейном" подходе к России
Подходы администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов его предшественника республиканца Дональда Трампа, заявила... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T22:53
2021-03-18T00:22
россия
минторг сша
дженнифер псаки
дональд трамп
джо байден
москва
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Подходы администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов его предшественника республиканца Дональда Трампа, заявила в среду пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки."Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Таким образом она прокомментировала появившиеся ранее сведения о приглашении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву.По ее словам, Вашингтон намерен вести себя "прямолинейно и прямо в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США".Вместе с тем Псаки указала на то, что у России и Соединенных Штатов есть сферы для сотрудничества.Ранее МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации в Москву для анализа дальнейших действий в отношениях с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном и найти пути выправления ситуации в двухсторонних отношениях, которые зашли в тупик.В среду минторг США сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.
https://ria.ru/20210226/psaki-1599021529.html
https://ria.ru/20210301/tramp-1599364223.html
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россия, минторг сша, дженнифер псаки, дональд трамп, джо байден, москва, вашингтон (город), сша

В Белом доме заявили о "прямолинейном" подходе к России

22:53 17.03.2021 (обновлено: 00:22 18.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Подходы администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов его предшественника республиканца Дональда Трампа, заявила в среду пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
"Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Таким образом она прокомментировала появившиеся ранее сведения о приглашении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву.
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По ее словам, Вашингтон намерен вести себя "прямолинейно и прямо в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США".
Вместе с тем Псаки указала на то, что у России и Соединенных Штатов есть сферы для сотрудничества.
Ранее МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации в Москву для анализа дальнейших действий в отношениях с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном и найти пути выправления ситуации в двухсторонних отношениях, которые зашли в тупик.
В среду минторг США сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.
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РоссияМинторг СШАДженнифер ПсакиДональд ТрампДжо БайденМоскваВашингтон (город)США
 
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