В Белом доме заявили о "прямолинейном" подходе к России
22:53 17.03.2021 (обновлено: 00:22 18.03.2021)
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Подходы администрации президента США Джо Байдена к отношениям с Россией будут отличаться от подходов его предшественника республиканца Дональда Трампа, заявила в среду пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.
"Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - сказала Псаки в ходе ежедневного брифинга. Таким образом она прокомментировала появившиеся ранее сведения о приглашении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву.
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По ее словам, Вашингтон намерен вести себя "прямолинейно и прямо в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США".
Вместе с тем Псаки указала на то, что у России и Соединенных Штатов есть сферы для сотрудничества.
Ранее МИД вызвал посла России в США Анатолия Антонова на консультации в Москву для анализа дальнейших действий в отношениях с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном и найти пути выправления ситуации в двухсторонних отношениях, которые зашли в тупик.
В среду минторг США сообщил, что ведомство намерено расширить экспортные ограничения в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Отмечается, что новые торговые ограничения вступят в силу 18 марта.
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