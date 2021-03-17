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С забора детского сада в Татарстане убрали колючую проволоку
С забора детского сада в Татарстане убрали колючую проволоку
Руководство детского сада "Электроник" в Набережных Челнах, который был обнесён забором с колючей проволокой, демонтировало это дополнительное ограждение,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:45
2021-03-17T17:45
2021-03-17T17:45
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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Руководство детского сада "Электроник" в Набережных Челнах, который был обнесён забором с колючей проволокой, демонтировало это дополнительное ограждение, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Римма Мухаметзянова.Накануне в одном из городских пабликов были опубликованы фото забора с колючей проволокой вокруг детсада "Электроник" в Набережных Челнах. Публикация вызвала большой резонанс."После размещения поста информация в тот же день была доведена до заведующей детским садом для дальнейшего обсуждения с родителями воспитанников о необходимости подобных ограничений. В итоге элементы были демонтированы", - сказала Мухаметзянова.При этом она отметила, что данный забор был установлен более 20 лет назад и до этого не вызывал негативных откликов со стороны родителей и общественности.
https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html
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республика татарстан (татарстан), набережные челны, общество