https://ria.ru/20210317/provoloka-1601691434.html

С забора детского сада в Татарстане убрали колючую проволоку

С забора детского сада в Татарстане убрали колючую проволоку

Руководство детского сада "Электроник" в Набережных Челнах, который был обнесён забором с колючей проволокой, демонтировало это дополнительное ограждение,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:45

2021-03-17T17:45

2021-03-17T17:45

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

общество

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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Руководство детского сада "Электроник" в Набережных Челнах, который был обнесён забором с колючей проволокой, демонтировало это дополнительное ограждение, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики администрации города Римма Мухаметзянова.Накануне в одном из городских пабликов были опубликованы фото забора с колючей проволокой вокруг детсада "Электроник" в Набережных Челнах. Публикация вызвала большой резонанс."После размещения поста информация в тот же день была доведена до заведующей детским садом для дальнейшего обсуждения с родителями воспитанников о необходимости подобных ограничений. В итоге элементы были демонтированы", - сказала Мухаметзянова.При этом она отметила, что данный забор был установлен более 20 лет назад и до этого не вызывал негативных откликов со стороны родителей и общественности.

https://ria.ru/20210202/saratov-1595693078.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), набережные челны, общество