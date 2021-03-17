Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/proekt-1601609805.html
В ГД поддержали проект о праве требовать удаления недостоверных данных
В ГД поддержали проект о праве требовать удаления недостоверных данных
Комитет ГД по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выносить... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:39
2021-03-17T11:39
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_985:1033:2790:2048_1920x0_80_0_0_c9009638224e2917eb1ea9651eb2205e.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет ГД по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выносить решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей чести информации.Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).Депутаты поясняют, что действующее законодательство предусматривает возможность пресечения распространения недостоверной общественно значимой информации, а также выраженной в неприличной форме информации, оскорбляющей человеческое достоинство. Вместе с тем, существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения таких сообщений, обращают внимание авторы проекта."Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Законопроектом закрепляются требования к указанному заявлению, в частности определяется перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость приобщения к такому заявлению документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации", - говорится в пояснительной записке.При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора."Так, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений осуществляет прокуратура субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня подачи заявления. По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований. Далее в течение 5 дней генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации", - говорится в документе.Если же заключение будет признано необоснованным, соответствующие материалы вернут в прокуратуру субъекта для уведомления заявителя."После получения требования генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления", - говорится в материалах.Принятие законопроекта создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде, уверены парламентарии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574574493.html
https://ria.ru/20210316/blokirovka-1601550989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540356_1222:1108:2476:2048_1920x0_80_0_0_7721a3302d6e4281f4f4e2d2f86f7827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, единая россия, общество

В ГД поддержали проект о праве требовать удаления недостоверных данных

11:39 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет ГД по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении проект, согласно которому по заявлению гражданина в течение 15 дней будет выносить решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей чести информации.
Авторами законопроекта выступили первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (ЕР), глава комитета по делам национальностей Валерий Газзаев (СР) и член комитета по контролю и регламенту Андрей Альшевских (ЕР).
Депутаты поясняют, что действующее законодательство предусматривает возможность пресечения распространения недостоверной общественно значимой информации, а также выраженной в неприличной форме информации, оскорбляющей человеческое достоинство. Вместе с тем, существующие нормы не содержат действенного механизма непосредственной оперативной защиты граждан от распространения таких сообщений, обращают внимание авторы проекта.
"Основанием для принятия мер защиты в соответствии с законопроектом будет являться подача гражданином заявления в прокуратуру о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления. Законопроектом закрепляются требования к указанному заявлению, в частности определяется перечень сведений, которые необходимо отразить в заявлении, а также необходимость приобщения к такому заявлению документов, подтверждающих недостоверность размещенной информации", - говорится в пояснительной записке.
Программирование - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 07:27
Данные миллионов пользователей VPN-сервисов "утекли" в интернет
При этом поданное заявление и изложенные в нем сведения должны быть изучены и проверены на предмет обоснованности органами прокуратуры в порядке, определенном проектируемыми положениями федерального закона и актами генпрокурора.
"Так, проверку содержащихся в заявлении гражданина сведений осуществляет прокуратура субъекта Российской Федерации в течение 10 дней со дня подачи заявления. По результатам такой проверки составляется заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации либо гражданин уведомляется об отсутствии таких оснований. Далее в течение 5 дней генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем проводится проверка обоснованности принятого прокуратурой субъекта Российской Федерации заключения. В случае подтверждения обоснованности заключения генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации", - говорится в документе.
Если же заключение будет признано необоснованным, соответствующие материалы вернут в прокуратуру субъекта для уведомления заявителя.
Логотип социальной сети Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:15
Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Twitter через месяц
"После получения требования генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления", - говорится в материалах.
Принятие законопроекта создаст дополнительный механизм защиты прав граждан в информационной среде, уверены парламентарии.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния