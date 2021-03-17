https://ria.ru/20210317/priz-1601574019.html

У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей

У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей

Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:56

2021-03-17T06:56

2021-03-17T12:43

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

краснодарский край

пермский край

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов. Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик — одно и то же лицо. Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома.

https://ria.ru/20210301/alimenty-1599485050.html

краснодарский край

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба судебных приставов (фссп россии), краснодарский край, пермский край, общество