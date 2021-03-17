Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/priz-1601574019.html
У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей
У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей
Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T06:56
2021-03-17T12:43
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
краснодарский край
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов. Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик — одно и то же лицо. Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома.
https://ria.ru/20210301/alimenty-1599485050.html
краснодарский край
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4858d8e26eacf38bfe4f083c15c253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), краснодарский край, пермский край, общество

У россиянина отобрали выигранные в телешоу полмиллиона рублей

06:56 17.03.2021 (обновлено: 12:43 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы
Сотрудник службы судебных приставов у здания Таганского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Судебные приставы взыскали с жителя Пермского края полмиллиона рублей, выигранные в телешоу, в счет погашения долга по алиментам в пользу больной дочери, об этом сообщает региональная пресс-служба ФССП.
Мужчина был фигурантом исполнительных производств на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году суд обязал его платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери, страдающей от серьезной болезни, однако родительскими обязанностями 39-летний отец пренебрег. Так, по данным ФССП, в прошлом году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, при этом общая сумма долга по алиментам составляла почти полмиллиона.
В ведомстве отметили, что по месту регистрации в Пермском крае неплательщик не проживал, установить его местонахождение не удавалось до тех пор, пока экс-супруга не увидела его в эфире телешоу на одном из федеральных каналов.
Выяснилось, что мужчина, переехавший в Краснодарский край, в ходе шоу выиграл денежный приз. После запроса на телеканал удалось установить, что выигравший приз и неплательщик — одно и то же лицо.
Приставы обратили взыскание на выигрыш в размере 500 тысяч рублей, средства в полном объеме перечислили экс-супруге должника. Сам победитель хотел потратить выигрыш на строительство нового дома.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 18:15
Взыскание алиментов на ребенка в 2021 году: порядок, способы, инструкция
 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Краснодарский крайПермский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния