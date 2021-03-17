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Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на руднике в Приморье
Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на руднике в Приморье
Оба горняка, которые в среду оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, находятся на обследовании, они "на ногах", сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:55
2021-03-17T10:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальнегорск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Оба горняка, которые в среду оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, находятся на обследовании, они "на ногах", сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. Местные власти уточнили, что горняки отказались от госпитализации.Утром в среду при обрушении породы в руднике "Дальполиметалла" в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 эвакуированы. Спасатели добрались до двух заблокированных горняков и достали их на поверхность. МЧС сообщало, что у одного из мужчин травма ног."Оба пациента на ногах. Между тем врачи рекомендуют пациентам лечь в стационар под наблюдение, но они могут отказаться. Пока на обследовании", - сказал собеседник агентства.Позже администрация Дальнегорского городского округа проинформировала, что оба горняка от госпитализации отказались.Прокуратура Приморья, которая проводит проверку, отмечает, что ЧП произошло "при выпуске горной массы на скреперном штреке": одного из проходчиков заблокировало породой."Дальполиметалл" сообщает, что при обрушении горной массы в подземной горной выработке по тревоге были подняты горноспасатели. Двух заблокированных работников освободили через четыре часа после начала спасательной операции.Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.
https://ria.ru/20210317/gornyaki-1601571146.html
https://ria.ru/20200926/rudnik-1577802107.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, происшествия

Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на руднике в Приморье

09:55 17.03.2021 (обновлено: 10:25 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Оба горняка, которые в среду оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, находятся на обследовании, они "на ногах", сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. Местные власти уточнили, что горняки отказались от госпитализации.
Утром в среду при обрушении породы в руднике "Дальполиметалла" в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 эвакуированы. Спасатели добрались до двух заблокированных горняков и достали их на поверхность. МЧС сообщало, что у одного из мужчин травма ног.
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Вчера, 04:02
В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
"Оба пациента на ногах. Между тем врачи рекомендуют пациентам лечь в стационар под наблюдение, но они могут отказаться. Пока на обследовании", - сказал собеседник агентства.
Позже администрация Дальнегорского городского округа проинформировала, что оба горняка от госпитализации отказались.
Прокуратура Приморья, которая проводит проверку, отмечает, что ЧП произошло "при выпуске горной массы на скреперном штреке": одного из проходчиков заблокировало породой.
"Дальполиметалл" сообщает, что при обрушении горной массы в подземной горной выработке по тревоге были подняты горноспасатели. Двух заблокированных работников освободили через четыре часа после начала спасательной операции.
Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДальнегорскПроисшествия
 
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