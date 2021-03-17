https://ria.ru/20210317/primore-1601587857.html

Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на руднике в Приморье

Врачи рассказали о состоянии горняков, пострадавших на руднике в Приморье

Оба горняка, которые в среду оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, находятся на обследовании, они "на ногах", сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:55

2021-03-17T09:55

2021-03-17T10:25

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальнегорск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Оба горняка, которые в среду оказались заблокированы на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, находятся на обследовании, они "на ногах", сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья. Местные власти уточнили, что горняки отказались от госпитализации.Утром в среду при обрушении породы в руднике "Дальполиметалла" в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 эвакуированы. Спасатели добрались до двух заблокированных горняков и достали их на поверхность. МЧС сообщало, что у одного из мужчин травма ног."Оба пациента на ногах. Между тем врачи рекомендуют пациентам лечь в стационар под наблюдение, но они могут отказаться. Пока на обследовании", - сказал собеседник агентства.Позже администрация Дальнегорского городского округа проинформировала, что оба горняка от госпитализации отказались.Прокуратура Приморья, которая проводит проверку, отмечает, что ЧП произошло "при выпуске горной массы на скреперном штреке": одного из проходчиков заблокировало породой."Дальполиметалл" сообщает, что при обрушении горной массы в подземной горной выработке по тревоге были подняты горноспасатели. Двух заблокированных работников освободили через четыре часа после начала спасательной операции.Согласно информации на сайте компании "Дальполиметалл", участок "Королевский" рудника "Николаевский" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности - 15–250 метров.

https://ria.ru/20210317/gornyaki-1601571146.html

https://ria.ru/20200926/rudnik-1577802107.html

дальнегорск

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, происшествия