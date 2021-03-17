Губернатор Ямала провел личный прием граждан
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба.
"Глава региона в режиме видеоконференции провел прием жителей округа, которые направили свои обращения в приемную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.
Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой оборудовать ее подъезд мобильным лестничным подъемником. Юлия воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать ее по лестнице даже на первый этаж с каждым годом становится все тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъемник. Губернатор поручил главе Надымского района Дмитрию Жаромских в ближайшее время оборудовать дом необходимой инфраструктурой.
Второе обращение поступило из Шурышкарского района. Педагог-психолог центра воспитания и дополнительного образования Илья Сангаджиев попросил оказать содействие в приобретении современных психодиагностических методик. С 2013 года в районе работает служба психолого-социального сопровождения замещающих семей. Для дальнейшего развития и повышения качества оказываемых услуг, углубленного изучения отношений родителей с детьми и подготовки опекунов службе необходимо внедрение программных продуктов - современных психодиагностических методик "Личностный опросник MMPI" и "Сигнал", уточняют власти.
Анализ полученных с помощью этих методик данных позволит выделить ключевые факторы, необходимые на разных этапах психологического сопровождения замещающих семей, опекунов и семей с детьми для предотвращения кризисных ситуаций. Методики также будут использоваться в работе со школьниками.
Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалитета актуальная, в настоящее время 63 замещающие семьи воспитывают более 100 детей. Важно оказывать им комплексную психологическую поддержку. Необходимое оборудование для службы планируется приобрести во втором квартале этого года, отмечается в сообщении.