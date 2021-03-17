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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210317/priem-1601655803.html
Губернатор Ямала провел личный прием граждан
Губернатор Ямала провел личный прием граждан
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
единая россия
шурышкарский район
надымский район
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба."Глава региона в режиме видеоконференции провел прием жителей округа, которые направили свои обращения в приемную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой оборудовать ее подъезд мобильным лестничным подъемником. Юлия воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать ее по лестнице даже на первый этаж с каждым годом становится все тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъемник. Губернатор поручил главе Надымского района Дмитрию Жаромских в ближайшее время оборудовать дом необходимой инфраструктурой.Второе обращение поступило из Шурышкарского района. Педагог-психолог центра воспитания и дополнительного образования Илья Сангаджиев попросил оказать содействие в приобретении современных психодиагностических методик. С 2013 года в районе работает служба психолого-социального сопровождения замещающих семей. Для дальнейшего развития и повышения качества оказываемых услуг, углубленного изучения отношений родителей с детьми и подготовки опекунов службе необходимо внедрение программных продуктов - современных психодиагностических методик "Личностный опросник MMPI" и "Сигнал", уточняют власти.Анализ полученных с помощью этих методик данных позволит выделить ключевые факторы, необходимые на разных этапах психологического сопровождения замещающих семей, опекунов и семей с детьми для предотвращения кризисных ситуаций. Методики также будут использоваться в работе со школьниками.Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалитета актуальная, в настоящее время 63 замещающие семьи воспитывают более 100 детей. Важно оказывать им комплексную психологическую поддержку. Необходимое оборудование для службы планируется приобрести во втором квартале этого года, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html
https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html
шурышкарский район
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дмитрий артюхов, единая россия, шурышкарский район, надымский район, общество

Губернатор Ямала провел личный прием граждан

15:07 17.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба.
"Глава региона в режиме видеоконференции провел прием жителей округа, которые направили свои обращения в приемную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.
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Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой оборудовать ее подъезд мобильным лестничным подъемником. Юлия воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать ее по лестнице даже на первый этаж с каждым годом становится все тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъемник. Губернатор поручил главе Надымского района Дмитрию Жаромских в ближайшее время оборудовать дом необходимой инфраструктурой.
Второе обращение поступило из Шурышкарского района. Педагог-психолог центра воспитания и дополнительного образования Илья Сангаджиев попросил оказать содействие в приобретении современных психодиагностических методик. С 2013 года в районе работает служба психолого-социального сопровождения замещающих семей. Для дальнейшего развития и повышения качества оказываемых услуг, углубленного изучения отношений родителей с детьми и подготовки опекунов службе необходимо внедрение программных продуктов - современных психодиагностических методик "Личностный опросник MMPI" и "Сигнал", уточняют власти.
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Анализ полученных с помощью этих методик данных позволит выделить ключевые факторы, необходимые на разных этапах психологического сопровождения замещающих семей, опекунов и семей с детьми для предотвращения кризисных ситуаций. Методики также будут использоваться в работе со школьниками.
Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалитета актуальная, в настоящее время 63 замещающие семьи воспитывают более 100 детей. Важно оказывать им комплексную психологическую поддержку. Необходимое оборудование для службы планируется приобрести во втором квартале этого года, отмечается в сообщении.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЕдиная РоссияШурышкарский районНадымский районОбщество
 
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