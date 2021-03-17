https://ria.ru/20210317/priem-1601655803.html

Губернатор Ямала провел личный прием граждан

Губернатор Ямала провел личный прием граждан

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:07

2021-03-17T15:07

2021-03-17T15:07

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

единая россия

шурышкарский район

надымский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4137e1fd281d768b12a18c5ae47681c9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов провел личный прием граждан, сообщает в среду его пресс-служба."Глава региона в режиме видеоконференции провел прием жителей округа, которые направили свои обращения в приемную председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой оборудовать ее подъезд мобильным лестничным подъемником. Юлия воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать ее по лестнице даже на первый этаж с каждым годом становится все тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъемник. Губернатор поручил главе Надымского района Дмитрию Жаромских в ближайшее время оборудовать дом необходимой инфраструктурой.Второе обращение поступило из Шурышкарского района. Педагог-психолог центра воспитания и дополнительного образования Илья Сангаджиев попросил оказать содействие в приобретении современных психодиагностических методик. С 2013 года в районе работает служба психолого-социального сопровождения замещающих семей. Для дальнейшего развития и повышения качества оказываемых услуг, углубленного изучения отношений родителей с детьми и подготовки опекунов службе необходимо внедрение программных продуктов - современных психодиагностических методик "Личностный опросник MMPI" и "Сигнал", уточняют власти.Анализ полученных с помощью этих методик данных позволит выделить ключевые факторы, необходимые на разных этапах психологического сопровождения замещающих семей, опекунов и семей с детьми для предотвращения кризисных ситуаций. Методики также будут использоваться в работе со школьниками.Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалитета актуальная, в настоящее время 63 замещающие семьи воспитывают более 100 детей. Важно оказывать им комплексную психологическую поддержку. Необходимое оборудование для службы планируется приобрести во втором квартале этого года, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html

https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html

шурышкарский район

надымский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, единая россия, шурышкарский район, надымский район, общество