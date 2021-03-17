https://ria.ru/20210317/prestupleniya-1601659503.html

Путин обратил внимание на снижение раскрываемости преступлений

Путин обратил внимание на снижение раскрываемости преступлений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений, надо... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:24

2021-03-17T15:24

2021-03-17T15:24

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений, надо проанализировать причины."Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины: что, из-за чего, почему это происходит", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.Путин добавил, что "там могут быть и объективные обстоятельства", могут быть и субъективные."Нужен тщательный такой серьезный анализ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210317/abyzov-1601632788.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, владимир путин