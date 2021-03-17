https://ria.ru/20210317/prestupleniya-1601659503.html
Путин обратил внимание на снижение раскрываемости преступлений
Путин обратил внимание на снижение раскрываемости преступлений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений, надо... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:24
2021-03-17T15:24
2021-03-17T15:24
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одним из упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений, надо проанализировать причины."Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины: что, из-за чего, почему это происходит", - сказал он на коллегии Генпрокуратуры.Путин добавил, что "там могут быть и объективные обстоятельства", могут быть и субъективные."Нужен тщательный такой серьезный анализ", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210317/abyzov-1601632788.html
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генеральная прокуратура рф, владимир путин