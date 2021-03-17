https://ria.ru/20210317/pozhar-1601568063.html

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка

При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка

Четверо несовершеннолетних погибли, еще два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщили журналистам... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T02:07

2021-03-17T02:07

2021-03-17T03:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Четверо несовершеннолетних погибли, еще два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Пожар произошел в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Погибли дети двух, пяти, десяти, 17 лет, среди пострадавших - один 12-летний ребенок и их бабушка.Возгорание локализованы на площади 60 квадратных метров. На месте происшествия работают 37 человек и 14 единиц техники.По предварительным данным, пожар могло вызвать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Свою проверку в отношении местных органов опеки начала краевая прокуратура. На место происшествия выехал прокурор Лесосибирска.

https://ria.ru/20210314/pozhar-1601118092.html

красноярский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия