https://ria.ru/20210317/potentsial-1601609706.html

В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал

В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал

Решение Лондона нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности, заявил в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:39

2021-03-17T11:39

2021-03-17T12:05

сергей рябков

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

лондон

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение Лондона нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование (этого шага - ред.), ложные", - сказал он.По его словам, действия Лондона свидетельствуют о том, что фокус британского подхода к международным делам сместился " в сторону абсурда" - на "собственные представления о происходящем, а не на реальные факты".Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.

https://ria.ru/20210316/arsenal-1601546054.html

китай

лондон

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сергей рябков, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, в мире