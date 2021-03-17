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В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал
В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал
Решение Лондона нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности, заявил в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:39
2021-03-17T12:05
сергей рябков
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
лондон
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение Лондона нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование (этого шага - ред.), ложные", - сказал он.По его словам, действия Лондона свидетельствуют о том, что фокус британского подхода к международным делам сместился " в сторону абсурда" - на "собственные представления о происходящем, а не на реальные факты".Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.
https://ria.ru/20210316/arsenal-1601546054.html
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сергей рябков, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), лондон, в мире

В МИД прокомментировали решение Британии нарастить ядерный потенциал

11:39 17.03.2021 (обновлено: 12:05 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Решение Лондона нарастить ядерный потенциал является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование (этого шага - ред.), ложные", - сказал он.
По его словам, действия Лондона свидетельствуют о том, что фокус британского подхода к международным делам сместился " в сторону абсурда" - на "собственные представления о происходящем, а не на реальные факты".
Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:26
Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов
 
Сергей РябковКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛондонВ мире
 
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