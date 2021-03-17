https://ria.ru/20210317/post-1601717855.html

В РПЦ посоветовали устанавливать индивидуальное постное меню для детей

В РПЦ посоветовали устанавливать индивидуальное постное меню для детей

Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим устанавливать... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T21:00

2021-03-17T21:00

2021-03-17T21:00

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим устанавливать постное меню для детей в индивидуальном порядке."Для детей важно понять, что пост - это некое ограничение. Некоторые дети едят молочное, но не едят конфет. Для каждого ребенка может быть свой пост, который ограничивает именно его, потому что наше пристрастие к некоторым вещам потом превращается в зависимость", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".По его словам, подростки могут самостоятельно участвовать в выборе своего постного меню. "Но нельзя это навязывать - они должны понимать, зачем это нужно", - заключил представитель Русской церкви.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. Православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

https://ria.ru/20210315/post-1601187739.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат