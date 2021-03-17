https://ria.ru/20210317/post-1601717855.html
В РПЦ посоветовали устанавливать индивидуальное постное меню для детей
В РПЦ посоветовали устанавливать индивидуальное постное меню для детей
Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим устанавливать... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:00
2021-03-17T21:00
2021-03-17T21:00
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим устанавливать постное меню для детей в индивидуальном порядке."Для детей важно понять, что пост - это некое ограничение. Некоторые дети едят молочное, но не едят конфет. Для каждого ребенка может быть свой пост, который ограничивает именно его, потому что наше пристрастие к некоторым вещам потом превращается в зависимость", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".По его словам, подростки могут самостоятельно участвовать в выборе своего постного меню. "Но нельзя это навязывать - они должны понимать, зачем это нужно", - заключил представитель Русской церкви.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. Православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.
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религия, московский патриархат
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посоветовал верующим устанавливать постное меню для детей в индивидуальном порядке.
"Для детей важно понять, что пост - это некое ограничение. Некоторые дети едят молочное, но не едят конфет. Для каждого ребенка может быть свой пост, который ограничивает именно его, потому что наше пристрастие к некоторым вещам потом превращается в зависимость", - сказал епископ Пантелеимон на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
По его словам, подростки могут самостоятельно участвовать в выборе своего постного меню. "Но нельзя это навязывать - они должны понимать, зачем это нужно", - заключил представитель Русской церкви.
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая. Православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.