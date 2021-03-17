https://ria.ru/20210317/post-1601717443.html

В РПЦ сочли странным питаться лобстерами и пить водку в пост

В РПЦ сочли странным питаться лобстерами и пить водку в пост

Пост – возможность привести свою жизнь в меру и быть честным с собой, в том числе в вопросах постного меню, например, было бы странным питаться лобстерами, хотя РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:39

2021-03-17T20:39

2021-03-17T20:39

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пост – возможность привести свою жизнь в меру и быть честным с собой, в том числе в вопросах постного меню, например, было бы странным питаться лобстерами, хотя формально это постная пища, а также пить водку, поскольку алкоголь не запрещен, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. Среди ограничений в разные дни поста в том числе – мясо и продукты животного происхождения, рыба. Морепродукты при этом не запрещены."Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами - морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом", - сказал Легойда во время пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что христианский подход к жизни говорит о важности чувства меры. По его словам, любой грех есть либо отсутствие, либо искажение любви, последнее связано "либо с неправильным объектом любви, либо с неверной мерой"."Нет проблемы в том, чтобы человек вкусно ел, но если он начинает превращать это в страсть, это уже будет грех обжорства. Пост – это возможность приведения (жизни – ред.) в меру, которую человек за собой знает, если он ее превысил, или наоборот, снизил. У того же Данте люди, которые не соблюдали чувство меры, в аду находятся вместе – и расточители, и скупцы. Нужна золотая середина, о которой святые отцы говорят", - заявил Легойда.Также он предостерег людей от неразумного употребления спиртного в пост."Отсутствие полного запрета на алкоголь в пост не означает, что в субботу можно "раздавить" бутылочку водки. Речь идет о сухом вине, которое по еще античной традиции разбавлялось водой в пропорции один к трем. А сейчас многие стараются в пост и вовсе воздерживаться от употребления алкоголя", - подчеркнул представитель Русской церкви.В свою очередь, председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что разбавленное водой вино было "общеупотребительным напитком там, где создавался типикон (правила постного меню – ред.)", когда еще не было холодильников и консервации - его использовали и в лечебных целях, и как питательный напиток. "Поэтому в пост не воспрещается умеренное употребление вина. Но если у человека есть пристрастие к вину, от этого тоже надо воздерживаться. Многие воздерживаются от вредных привычек в пост, например, от курения", - заключил иерарх.

https://ria.ru/20210317/post-1601709416.html

https://ria.ru/20210317/post--1601709141.html

https://ria.ru/20210313/paskha-1601062309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь