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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210317/post-1601717443.html
В РПЦ сочли странным питаться лобстерами и пить водку в пост
В РПЦ сочли странным питаться лобстерами и пить водку в пост
Пост – возможность привести свою жизнь в меру и быть честным с собой, в том числе в вопросах постного меню, например, было бы странным питаться лобстерами, хотя РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:39
2021-03-17T20:39
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пост – возможность привести свою жизнь в меру и быть честным с собой, в том числе в вопросах постного меню, например, было бы странным питаться лобстерами, хотя формально это постная пища, а также пить водку, поскольку алкоголь не запрещен, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. Среди ограничений в разные дни поста в том числе – мясо и продукты животного происхождения, рыба. Морепродукты при этом не запрещены."Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами - морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом", - сказал Легойда&nbsp; во время пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что христианский подход к жизни говорит о важности чувства меры. По его словам, любой грех есть либо отсутствие, либо искажение любви, последнее связано "либо с неправильным объектом любви, либо с неверной мерой"."Нет проблемы в том, чтобы человек вкусно ел, но если он начинает превращать это в страсть, это уже будет грех обжорства. Пост – это возможность приведения (жизни – ред.) в меру, которую человек за собой знает, если он ее превысил, или наоборот, снизил. У того же Данте люди, которые не соблюдали чувство меры, в аду находятся вместе – и расточители, и скупцы. Нужна золотая середина, о которой святые отцы говорят", - заявил Легойда.Также он предостерег людей от неразумного употребления спиртного в пост."Отсутствие полного запрета на алкоголь в пост не означает, что в субботу можно "раздавить" бутылочку водки. Речь идет о сухом вине, которое по еще античной традиции разбавлялось водой в пропорции один к трем. А сейчас многие стараются в пост и вовсе воздерживаться от употребления алкоголя", - подчеркнул представитель Русской церкви.В свою очередь, председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что разбавленное водой вино было "общеупотребительным напитком там, где создавался типикон (правила постного меню – ред.)", когда еще не было холодильников и консервации - его использовали и в лечебных целях, и как питательный напиток. "Поэтому в пост не воспрещается умеренное употребление вина. Но если у человека есть пристрастие к вину, от этого тоже надо воздерживаться. Многие воздерживаются от вредных привычек в пост, например, от курения", - заключил иерарх.
https://ria.ru/20210317/post-1601709416.html
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь

В РПЦ сочли странным питаться лобстерами и пить водку в пост

20:39 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрафин и рюмки
Графин и рюмки - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пост – возможность привести свою жизнь в меру и быть честным с собой, в том числе в вопросах постного меню, например, было бы странным питаться лобстерами, хотя формально это постная пища, а также пить водку, поскольку алкоголь не запрещен, заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни. Среди ограничений в разные дни поста в том числе – мясо и продукты животного происхождения, рыба. Морепродукты при этом не запрещены.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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"Наверное, странно поститься лобстерами, хотя формально это постная пища, или деликатесами - морепродуктами. Если честно себе отвечаешь на вопросы, понимаешь, что для тебя будет постом", - сказал Легойда  во время пресс-конференции, прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение" в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что христианский подход к жизни говорит о важности чувства меры. По его словам, любой грех есть либо отсутствие, либо искажение любви, последнее связано "либо с неправильным объектом любви, либо с неверной мерой".
"Нет проблемы в том, чтобы человек вкусно ел, но если он начинает превращать это в страсть, это уже будет грех обжорства. Пост – это возможность приведения (жизни – ред.) в меру, которую человек за собой знает, если он ее превысил, или наоборот, снизил. У того же Данте люди, которые не соблюдали чувство меры, в аду находятся вместе – и расточители, и скупцы. Нужна золотая середина, о которой святые отцы говорят", - заявил Легойда.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 19:31Религия и мировоззрение
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Также он предостерег людей от неразумного употребления спиртного в пост.
"Отсутствие полного запрета на алкоголь в пост не означает, что в субботу можно "раздавить" бутылочку водки. Речь идет о сухом вине, которое по еще античной традиции разбавлялось водой в пропорции один к трем. А сейчас многие стараются в пост и вовсе воздерживаться от употребления алкоголя", - подчеркнул представитель Русской церкви.
В свою очередь, председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон отметил, что разбавленное водой вино было "общеупотребительным напитком там, где создавался типикон (правила постного меню – ред.)", когда еще не было холодильников и консервации - его использовали и в лечебных целях, и как питательный напиток. "Поэтому в пост не воспрещается умеренное употребление вина. Но если у человека есть пристрастие к вину, от этого тоже надо воздерживаться. Многие воздерживаются от вредных привычек в пост, например, от курения", - заключил иерарх.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
 
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