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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210317/post-1601709416.html
В РПЦ посоветовали "меньше смотреть новостей" во время поста
В РПЦ посоветовали "меньше смотреть новостей" во время поста
Глава cинодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелемон посоветовал верующим в наступивший Великий пост... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:33
2021-03-17T19:33
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
telegram (приложение)
владимир легойда
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава cинодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелемон посоветовал верующим в наступивший Великий пост читать меньше новостей и больше молиться."Если говорить о воздержании, то, мне кажется, в XXI веке мы все-таки очень перегружены всякой информацией. И я бы советовал в пост меньше смотреть новостей и как-то относиться к этому более спокойно", - сказал епископ Пантелеимон в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, в дни Великого поста нужно быть более "разборчивым" и "смотреть больше на то, что в душе происходит".Глава синодального отдела подчеркнул, что не призывает вовсе отказаться от получения информации, а лишь "ограничить этот поток", потому что "у человека есть какая-то привязанность к этому"."Он новости смотрит не для дела, а просто ему хочется что-то новенькое посмотреть. И это стремление к чему-то новенькому иногда ловит человека в ловушку, и он уже не может от этого отказаться, он пристрастен к этому. А новости у нас, к сожалению, большей частью такие, которые тревожат, беспокоят, и не утешают, не успокаивают", - добавил епископ.В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал постящихся отделять "сигналы" от "шумов": "в информационном потоке очень много шума, а воспринимать нужно только сигналы".По мнению Легойды, налицо проблема, когда современный человек превращается в своего рода "приложение смартфонов"."То есть, не мы пользуемся приложениями смартфонов, а мы сами становимся приложением к своему смартфону. Каждый, наверное, ловил себя на том, что ты бездумно листаешь ленту, не важно чего: Telegram, Instagram, - именно бездумно, потому что ничего осмысленного при этом не происходит... И, может быть, хотя бы в это время, время Великого поста, нужно попытаться себя ограничить", - добавил Легойда.
https://ria.ru/20210315/post-1601318180.html
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религия, московский патриархат, telegram (приложение), владимир легойда

В РПЦ посоветовали "меньше смотреть новостей" во время поста

19:33 17.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава cинодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелемон посоветовал верующим в наступивший Великий пост читать меньше новостей и больше молиться.
"Если говорить о воздержании, то, мне кажется, в XXI веке мы все-таки очень перегружены всякой информацией. И я бы советовал в пост меньше смотреть новостей и как-то относиться к этому более спокойно", - сказал епископ Пантелеимон в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в дни Великого поста нужно быть более "разборчивым" и "смотреть больше на то, что в душе происходит".
Глава синодального отдела подчеркнул, что не призывает вовсе отказаться от получения информации, а лишь "ограничить этот поток", потому что "у человека есть какая-то привязанность к этому".
"Он новости смотрит не для дела, а просто ему хочется что-то новенькое посмотреть. И это стремление к чему-то новенькому иногда ловит человека в ловушку, и он уже не может от этого отказаться, он пристрастен к этому. А новости у нас, к сожалению, большей частью такие, которые тревожат, беспокоят, и не утешают, не успокаивают", - добавил епископ.
В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал постящихся отделять "сигналы" от "шумов": "в информационном потоке очень много шума, а воспринимать нужно только сигналы".
По мнению Легойды, налицо проблема, когда современный человек превращается в своего рода "приложение смартфонов".
"То есть, не мы пользуемся приложениями смартфонов, а мы сами становимся приложением к своему смартфону. Каждый, наверное, ловил себя на том, что ты бездумно листаешь ленту, не важно чего: Telegram, Instagram, - именно бездумно, потому что ничего осмысленного при этом не происходит... И, может быть, хотя бы в это время, время Великого поста, нужно попытаться себя ограничить", - добавил Легойда.
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