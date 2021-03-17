https://ria.ru/20210317/post--1601709141.html

Особые правила в пост для переболевших COVID не требуются, заявили в РПЦ

Особые правила в пост для переболевших COVID не требуются, заявили в РПЦ

Специальные правила в пост для переболевших COVID-19 не требуются, все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей, сказал глава cинодального отдела... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:31

2021-03-17T19:31

2021-03-17T19:31

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

владимир легойда

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Специальные правила в пост для переболевших COVID-19 не требуются, все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей, сказал глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Люди переболевшие, которые проходят процесс реабилитации, а мы знаем, что COVID-19 – тяжелая болезнь, многие болеют тяжело и потом проходят определенный период реабилитации, когда ты понимаешь, что организм ослаблен, иммунитет ослаблен… Та дискуссия внутренняя, которая была у нас, показывает, что нет необходимости какое-то специальное правило для этого определять, а все это вполне может решаться человеком, его духовником, при том понимании, что есть определенные рекомендации врачей людям, перенесшим болезнь", – сказал Легойда.Он отметил, что рекомендации врачей индивидуальны, они связаны с состоянием человека, перенесшим болезнь.Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, владимир легойда, здоровье - общество