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МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне
МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T23:43
2021-03-17T23:43
2021-03-17T23:48
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джон салливан
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.Как сообщили в МИД, необходимо проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В ведомстве отметили, что администрация Джо Байдена принимает решения на уровне государства почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней". Как считают российские дипломаты, важно оценить, что у управленцев "получается, а что не очень".В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски"."Такого не припомню"По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, она "не припомнит" подробных шагов со стороны России. Дипломат добавила, что сейчас атмосфера между странами и так "достаточно заряженная".Захарова вместе с тем указала, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".Как отметила представитель ведомства, в заявлении МИД "все сказано предельно ясно".Привлечь Россию к ответственностиВ Государственном департаменте США заявили, что "ясно осознают" посыл российской стороны."По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия", — сказала представитель Госдепа Джалина Портер.Она добавила, что не может сообщить ни о каких встречах Антонова с членами команды Байдена.США не будут комментировать возможность отзыва американского посла в России Джона Салливана, указала Портер. Она не стала высказываться и на тему того, скажется ли приглашение российского посла в Москву на переговорах по Афганистану в российской столице."Путин заплатит"Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе также говорится о введении новых санкций против России. После этого Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за "вмешательство" в предвыборную гонку и ее результаты.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В среду Минторг США также расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
https://ria.ru/20210317/bayden-1601646624.html
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россия, джон салливан, мария захарова, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова
пригласили в Москву
на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.
Как сообщили в МИД, необходимо проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В ведомстве отметили, что администрация Джо Байдена
принимает решения на уровне государства почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней". Как считают российские дипломаты, важно оценить, что у управленцев "получается, а что не очень".
"Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".
"Такого не припомню"
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой
, она "не припомнит" подробных шагов со стороны России. Дипломат добавила, что сейчас атмосфера между странами и так "достаточно заряженная".
Захарова вместе с тем указала, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".
Как отметила представитель ведомства, в заявлении МИД "все сказано предельно ясно".
Привлечь Россию к ответственности
В Государственном департаменте США
заявили, что "ясно осознают" посыл российской стороны.
"По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия", — сказала представитель Госдепа Джалина Портер.
Она добавила, что не может сообщить ни о каких встречах Антонова с членами команды Байдена.
США не будут комментировать возможность отзыва американского посла в России Джона Салливана
, указала Портер. Она не стала высказываться и на тему того, скажется ли приглашение российского посла в Москву на переговорах по Афганистану
в российской столице.
"Путин заплатит"
Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа
, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе также говорится о введении новых санкций против России. После этого Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за "вмешательство" в предвыборную гонку и ее результаты.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова
, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
В среду Минторг США
также расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".