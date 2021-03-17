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МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне
МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне
Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T23:43
2021-03-17T23:48
россия
джон салливан
мария захарова
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.Как сообщили в МИД, необходимо проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В ведомстве отметили, что администрация Джо Байдена принимает решения на уровне государства почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней". Как считают российские дипломаты, важно оценить, что у управленцев "получается, а что не очень".В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски"."Такого не припомню"По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, она "не припомнит" подробных шагов со стороны России. Дипломат добавила, что сейчас атмосфера между странами и так "достаточно заряженная".Захарова вместе с тем указала, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".Как отметила представитель ведомства, в заявлении МИД "все сказано предельно ясно".Привлечь Россию к ответственностиВ Государственном департаменте США заявили, что "ясно осознают" посыл российской стороны."По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия", — сказала представитель Госдепа Джалина Портер.Она добавила, что не может сообщить ни о каких встречах Антонова с членами команды Байдена.США не будут комментировать возможность отзыва американского посла в России Джона Салливана, указала Портер. Она не стала высказываться и на тему того, скажется ли приглашение российского посла в Москву на переговорах по Афганистану в российской столице."Путин заплатит"Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе также говорится о введении новых санкций против России. После этого Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за "вмешательство" в предвыборную гонку и ее результаты.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В среду Минторг США также расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
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россия, джон салливан, мария захарова, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире

МИД пригласил в Москву посла России в Вашингтоне

23:43 17.03.2021 (обновлено: 23:48 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.
Как сообщили в МИД, необходимо проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". В ведомстве отметили, что администрация Джо Байдена принимает решения на уровне государства почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней". Как считают российские дипломаты, важно оценить, что у управленцев "получается, а что не очень".

"Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД стремятся не допустить "необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

"Такого не припомню"

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, она "не припомнит" подробных шагов со стороны России. Дипломат добавила, что сейчас атмосфера между странами и так "достаточно заряженная".
Захарова вместе с тем указала, что "это приглашение на консультации" и нужно быть "менее эмоциональными".
Как отметила представитель ведомства, в заявлении МИД "все сказано предельно ясно".
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Привлечь Россию к ответственности

В Государственном департаменте США заявили, что "ясно осознают" посыл российской стороны.
"По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия", — сказала представитель Госдепа Джалина Портер.
Она добавила, что не может сообщить ни о каких встречах Антонова с членами команды Байдена.
США не будут комментировать возможность отзыва американского посла в России Джона Салливана, указала Портер. Она не стала высказываться и на тему того, скажется ли приглашение российского посла в Москву на переговорах по Афганистану в российской столице.

"Путин заплатит"

Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе также говорится о введении новых санкций против России. После этого Байден заявил, что Владимир Путин "заплатит" за "вмешательство" в предвыборную гонку и ее результаты.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
В среду Минторг США также расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
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