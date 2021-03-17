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Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США
Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:49
2021-03-17T21:56
мария захарова
анатолий антонов
москва
сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.Отвечая на вопрос в эфире телеканала "Россия 1", насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню"."Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно", - добавила она.Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
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мария захарова, анатолий антонов, москва, сша

Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США

21:49 17.03.2021 (обновлено: 21:56 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Отвечая на вопрос в эфире телеканала "Россия 1", насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню".
"Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно", - добавила она.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 18:32
Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг
 
Мария ЗахароваАнатолий АнтоновМоскваСША
 
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