https://ria.ru/20210317/posol-1601723947.html

Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США

Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T21:49

2021-03-17T21:49

2021-03-17T21:56

мария захарова

анатолий антонов

москва

сша

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.Отвечая на вопрос в эфире телеканала "Россия 1", насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню"."Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно", - добавила она.Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601699472.html

москва

сша

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2021

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мария захарова, анатолий антонов, москва, сша