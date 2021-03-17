Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США
21:49 17.03.2021 (обновлено: 21:56 17.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя тот факт, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США, заявила, что она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Отвечая на вопрос в эфире телеканала "Россия 1", насколько можно считать беспрецедентным этот шаг, Захарова сказала: "В силу того, что и так атмосфера достаточно заряженная, просто скажу, что такого я не припомню".
"Это приглашение на консультации. Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) все сказано предельно ясно", - добавила она.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".