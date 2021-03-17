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Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
Средняя температура в марте в центре Европейской России на один градус ниже нормы, при этом с начала месяца наблюдались большие перепады температур, именно... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:44
2021-03-17T03:44
2021-03-17T03:44
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Средняя температура в марте в центре Европейской России на один градус ниже нормы, при этом с начала месяца наблюдались большие перепады температур, именно такая погода характерна для этого времени года, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик отметил, что в среднем за первую половину марта температура ниже нормы на 1-3 градуса."На самом деле температура в первой пятидневке марта была очень высокая: на 5-8 градусов выше нормы. Затем на 2-3 градуса ниже нормы, 9 марта на 7 градусов ниже нормы, а 10 марта - сразу на 10 градусов", - сказал Вильфанд.Ученый добавил, что в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели наблюдается превышение нормы на 5 градусов, а в выходные будет ниже нормы на 2 градуса.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Средняя температура в марте в центре Европейской России на один градус ниже нормы, при этом с начала месяца наблюдались большие перепады температур, именно такая погода характерна для этого времени года, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
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"Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная - именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом", - сказал ученый.
Синоптик отметил, что в среднем за первую половину марта температура ниже нормы на 1-3 градуса.
"На самом деле температура в первой пятидневке марта была очень высокая: на 5-8 градусов выше нормы. Затем на 2-3 градуса ниже нормы, 9 марта на 7 градусов ниже нормы, а 10 марта - сразу на 10 градусов", - сказал Вильфанд.
Ученый добавил, что в ближайшую неделю сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели наблюдается превышение нормы на 5 градусов, а в выходные будет ниже нормы на 2 градуса.