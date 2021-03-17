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Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
В пятницу температура в центре Европейской России начнет понижаться, в выходные она будет уже на два градуса ниже нормы, но появится солнце, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:33
2021-03-17T03:58
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В пятницу температура в центре Европейской России начнет понижаться, в выходные она будет уже на два градуса ниже нормы, но появится солнце, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, направление ветра сменится на северное. "Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение. В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", - рассказал он.В воскресенье будет малооблачно, при этом в воскресенье в Москве температура опустится до -8...-10, по области до -14 градусов.Как пояснил синоптик, похожий температурный фон будет характерен для центра Европейской России.Не стоит ожидать высоких температур и на юге, добавил Вильфанд. "В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9-10", - отметил он.Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что перепады температур характерны для этого времени года. "Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная - именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом", - сказал ученый.Синоптик отметил, что в среднем за первую половину марта температура ниже нормы на один-три градуса. В ближайшую неделю, по его словам, сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели наблюдается превышение нормы на пять градусов, а в выходные будет ниже нормы на два градуса.
https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд предупредил россиян о новых морозах

03:33 17.03.2021 (обновлено: 03:58 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В пятницу температура в центре Европейской России начнет понижаться, в выходные она будет уже на два градуса ниже нормы, но появится солнце, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, направление ветра сменится на северное. "Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение. В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", - рассказал он.
В воскресенье будет малооблачно, при этом в воскресенье в Москве температура опустится до -8...-10, по области до -14 градусов.
Как пояснил синоптик, похожий температурный фон будет характерен для центра Европейской России.
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Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
Не стоит ожидать высоких температур и на юге, добавил Вильфанд. "В феврале на юге России температуры приближались к 20-градусной отметке, а сейчас там градусов 9-10", - отметил он.
Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что перепады температур характерны для этого времени года. "Не следует ожидать, что весна идет монотонно, как бронепоезд. Такой приход весны типичен для наших широт. Многие ждут весеннюю погоду, полагая, что будет капель и солнце, но на самом деле типичная - именно такая погода. Небольшой плюс днем, потом минус. Это такой типичный приход весны. Облачно, дождь вместе с мокрым снегом", - сказал ученый.
Синоптик отметил, что в среднем за первую половину марта температура ниже нормы на один-три градуса. В ближайшую неделю, по его словам, сохранится неустойчивый характер погоды. В начале недели наблюдается превышение нормы на пять градусов, а в выходные будет ниже нормы на два градуса.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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