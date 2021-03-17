https://ria.ru/20210317/podlodki-1601352672.html

"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы

"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы

Казалось бы, попасть "безбилетником" на борт военного корабля – почти невыполнимая задача, а на подводной лодке "зайцам" и вовсе неоткуда взяться. Тем не менее... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:00

2021-03-17T10:00

2021-03-17T10:04

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Казалось бы, попасть "безбилетником" на борт военного корабля – почти невыполнимая задача, а на подводной лодке "зайцам" и вовсе неоткуда взяться. Тем не менее в истории российского флота известно как минимум два таких случая с благополучным финалом."Хорошая практика"Майским утром 1961 года из Балаклавы на очередное боевое дежурство отправилась советская подводная лодка с курсантами. Все шло по плану, пока на выходе из гавани на судне не обнаружили постороннего пассажира. Им оказался будущий капитан 1-го ранга, а тогда – первокурсник военно-морского училища Валерий Кисеев.И вроде бы выхода нет, нужно подчиниться приказу. Но непреодолимое желание потомственного подводника понять, каково нести службу в море, взяло верх. Кисеев, погрузив припасы, спрятался в выгородке среднего дизеля, который, к счастью, тогда не запустили, и вышел из укрытия после того, как по радио объявили: "Прошли боны".В тот же момент незваного гостя заметил старшина команды мотористов, который, по воспоминаниям Кисеева, произнес речь, сильно обогатившую словарный запас юного курсанта, после чего взял "зайца" за шиворот и повел на центральный пост. Капитан "обрадовался" встрече не меньше, пригрозил отправить обратно в Балаклаву вплавь, но в итоге оставил на корабле рабочим по камбузу."Таким образом, все две недели похода я с семи утра до одиннадцати чистил картошку, готовил вместе с коком обеды, завтраки и ужины. И еще с нуля часов до четырех нес вахту с боцманом на мостике. Смотрел на черноморские звезды, любовался морем... Хорошая практика была", – вспоминал Кисеев."Заяц" с медалью "За отвагу"Еще более громкий случай произошел всего год спустя после выходки Кисеева. Самый известный подводный "заяц" попался на борту первой отечественной атомной лодки К-3 летом 1962 года, причем во время выполнения важного задания: субмарина должна была впервые в мире совершить прохождение через Северный полюс в подводном положении и всплыть там.Согласно истории, опубликованной в заводском журнале производственного объединения "Севмаш", матрос Владимир Резник был прикомандирован на подводную лодку для помощи в подготовке к походу. Неизвестно, был ли у него изначально план отправиться на край земли или так вышло случайно, но по официальной версии его "забыли" в трюме, а нашелся он, когда корабль был уже далеко в море.Несмотря на появление лишнего пассажира, возвращаться на базу не было никакой возможности – под угрозой было выполнение государственной задачи, да и вообще примета дурная. Выбрасывать самозванца за борт капитан тоже не стал – вокруг уже были арктические льды – и принял решение оставить матроса. Весь поход тот служил на судне наравне с остальными членами экипажа.И вряд ли эта история получила бы широкую огласку, если бы по возвращении на базу подводный крейсер не встречал лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. К высоким наградам был представлен весь экипаж субмарины кроме, разумеется, матроса Резника. Однако после торжественной церемонии и небольшого застолья капитан отважился доложить главнокомандующему о нарушителе дисциплины. Видимо, решив, что победителей не судят, Хрущев распорядился вручить Резнику медаль – "За отвагу".

https://ria.ru/20210223/podlodki-1597849716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, вмф ссср, севмаш, вмф рф