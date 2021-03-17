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Морская держава
https://ria.ru/20210317/podlodki-1601352672.html
"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы
"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы
Казалось бы, попасть "безбилетником" на борт военного корабля – почти невыполнимая задача, а на подводной лодке "зайцам" и вовсе неоткуда взяться. Тем не менее... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:00
2021-03-17T10:04
морская держава
морская держава
вмф ссср
севмаш
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Казалось бы, попасть "безбилетником" на борт военного корабля – почти невыполнимая задача, а на подводной лодке "зайцам" и вовсе неоткуда взяться. Тем не менее в истории российского флота известно как минимум два таких случая с благополучным финалом."Хорошая практика"Майским утром 1961 года из Балаклавы на очередное боевое дежурство отправилась советская подводная лодка с курсантами. Все шло по плану, пока на выходе из гавани на судне не обнаружили постороннего пассажира. Им оказался будущий капитан 1-го ранга, а тогда – первокурсник военно-морского училища Валерий Кисеев.И вроде бы выхода нет, нужно подчиниться приказу. Но непреодолимое желание потомственного подводника понять, каково нести службу в море, взяло верх. Кисеев, погрузив припасы, спрятался в выгородке среднего дизеля, который, к счастью, тогда не запустили, и вышел из укрытия после того, как по радио объявили: "Прошли боны".В тот же момент незваного гостя заметил старшина команды мотористов, который, по воспоминаниям Кисеева, произнес речь, сильно обогатившую словарный запас юного курсанта, после чего взял "зайца" за шиворот и повел на центральный пост. Капитан "обрадовался" встрече не меньше, пригрозил отправить обратно в Балаклаву вплавь, но в итоге оставил на корабле рабочим по камбузу."Таким образом, все две недели похода я с семи утра до одиннадцати чистил картошку, готовил вместе с коком обеды, завтраки и ужины. И еще с нуля часов до четырех нес вахту с боцманом на мостике. Смотрел на черноморские звезды, любовался морем... Хорошая практика была", – вспоминал Кисеев."Заяц" с медалью "За отвагу"Еще более громкий случай произошел всего год спустя после выходки Кисеева. Самый известный подводный "заяц" попался на борту первой отечественной атомной лодки К-3 летом 1962 года, причем во время выполнения важного задания: субмарина должна была впервые в мире совершить прохождение через Северный полюс в подводном положении и всплыть там.Согласно истории, опубликованной в заводском журнале производственного объединения "Севмаш", матрос Владимир Резник был прикомандирован на подводную лодку для помощи в подготовке к походу. Неизвестно, был ли у него изначально план отправиться на край земли или так вышло случайно, но по официальной версии его "забыли" в трюме, а нашелся он, когда корабль был уже далеко в море.Несмотря на появление лишнего пассажира, возвращаться на базу не было никакой возможности – под угрозой было выполнение государственной задачи, да и вообще примета дурная. Выбрасывать самозванца за борт капитан тоже не стал – вокруг уже были арктические льды – и принял решение оставить матроса. Весь поход тот служил на судне наравне с остальными членами экипажа.И вряд ли эта история получила бы широкую огласку, если бы по возвращении на базу подводный крейсер не встречал лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. К высоким наградам был представлен весь экипаж субмарины кроме, разумеется, матроса Резника. Однако после торжественной церемонии и небольшого застолья капитан отважился доложить главнокомандующему о нарушителе дисциплины. Видимо, решив, что победителей не судят, Хрущев распорядился вручить Резнику медаль – "За отвагу".
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морская держава, вмф ссср, севмаш, вмф рф

"Зайцы" подводного флота: как на субмаринах появлялись лишние матросы

10:00 17.03.2021 (обновлено: 10:04 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь СнегиревКраснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР (ныне - Черноморский флот ВМФ России). Подводная лодка возвращается на базу после учений
Краснознамённый Черноморский флот ВМФ СССР (ныне - Черноморский флот ВМФ России). Подводная лодка возвращается на базу после учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Игорь Снегирев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Казалось бы, попасть "безбилетником" на борт военного корабля – почти невыполнимая задача, а на подводной лодке "зайцам" и вовсе неоткуда взяться. Тем не менее в истории российского флота известно как минимум два таких случая с благополучным финалом.

"Хорошая практика"

Майским утром 1961 года из Балаклавы на очередное боевое дежурство отправилась советская подводная лодка с курсантами. Все шло по плану, пока на выходе из гавани на судне не обнаружили постороннего пассажира. Им оказался будущий капитан 1-го ранга, а тогда – первокурсник военно-морского училища Валерий Кисеев.
"Все поступившие в училища ВМФ должны были пройти кандидатский стаж, то есть прослужить целый год срочную службу на кораблях, в моем случае – на подводной лодке. Я попал в Балаклаву на "малютку" (экипаж был всего 37 человек вместе с офицерами), но меня и двоих моих товарищей не брали в море. Наша задача была только загрузить продукты, выйти из лодки и остаться на берегу", – рассказывал он.
И вроде бы выхода нет, нужно подчиниться приказу. Но непреодолимое желание потомственного подводника понять, каково нести службу в море, взяло верх. Кисеев, погрузив припасы, спрятался в выгородке среднего дизеля, который, к счастью, тогда не запустили, и вышел из укрытия после того, как по радио объявили: "Прошли боны".
В тот же момент незваного гостя заметил старшина команды мотористов, который, по воспоминаниям Кисеева, произнес речь, сильно обогатившую словарный запас юного курсанта, после чего взял "зайца" за шиворот и повел на центральный пост. Капитан "обрадовался" встрече не меньше, пригрозил отправить обратно в Балаклаву вплавь, но в итоге оставил на корабле рабочим по камбузу.
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий во время ходовых испытаний летом 2009 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 10:14Морская держава
Потаенные корабли с атомными реакторами: как строили подлодки в РоссииРоссийские верфи строят самые современные субмарины уже около 100 лет, за это время их аппараты смогли погрузиться на предельные глубины с максимальным сроком автономности. РИА Новости вспоминает историю создания подводных судов от "потаенного корабля" до современных атомных подлодок.
"Таким образом, все две недели похода я с семи утра до одиннадцати чистил картошку, готовил вместе с коком обеды, завтраки и ужины. И еще с нуля часов до четырех нес вахту с боцманом на мостике. Смотрел на черноморские звезды, любовался морем... Хорошая практика была", – вспоминал Кисеев.

"Заяц" с медалью "За отвагу"

Еще более громкий случай произошел всего год спустя после выходки Кисеева. Самый известный подводный "заяц" попался на борту первой отечественной атомной лодки К-3 летом 1962 года, причем во время выполнения важного задания: субмарина должна была впервые в мире совершить прохождение через Северный полюс в подводном положении и всплыть там.
Согласно истории, опубликованной в заводском журнале производственного объединения "Севмаш", матрос Владимир Резник был прикомандирован на подводную лодку для помощи в подготовке к походу. Неизвестно, был ли у него изначально план отправиться на край земли или так вышло случайно, но по официальной версии его "забыли" в трюме, а нашелся он, когда корабль был уже далеко в море.
© Фото : Общественное достояниеПервая советская атомная подводная лодка К-3
Первая советская атомная подводная лодка К-3 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Общественное достояние
Первая советская атомная подводная лодка К-3
Несмотря на появление лишнего пассажира, возвращаться на базу не было никакой возможности – под угрозой было выполнение государственной задачи, да и вообще примета дурная. Выбрасывать самозванца за борт капитан тоже не стал – вокруг уже были арктические льды – и принял решение оставить матроса. Весь поход тот служил на судне наравне с остальными членами экипажа.
И вряд ли эта история получила бы широкую огласку, если бы по возвращении на базу подводный крейсер не встречал лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. К высоким наградам был представлен весь экипаж субмарины кроме, разумеется, матроса Резника. Однако после торжественной церемонии и небольшого застолья капитан отважился доложить главнокомандующему о нарушителе дисциплины. Видимо, решив, что победителей не судят, Хрущев распорядился вручить Резнику медаль – "За отвагу".
 
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