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https://ria.ru/20210317/podkast-1601628610.html
Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"
Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"
РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:14
2021-03-17T13:14
россия
ссср
радио sputnik
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МОСКВА, 17 мар, - РИА Новости. В годовщину знаковой для истории современной России даты – 30-летие Всесоюзного референдума о сохранении СССР - в эфире радио Sputnik стартовал тематический подкаст "30 лет без СССР. Мой 1991 год" . Подкаст будет выходить на сайте и в эфире радио Sputnik еженедельно по средам с марта по декабрь, когда в 1991 году Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларации о прекращении существования Советского Союза. Прослушать выпуски подкаста "30 лет без СССР. Мой 1991 год" можно также в itunes, на Яндекс.Музыка и в Google Подкасты.Основой каждого выпуска подкаста станут личные истории тех, кому в год распада Союза исполнилось 25 лет. Среди его героев - люди разных профессий: журналисты, писатели, ученые, политики, актеры, спортсмены. Всех их объединила история страны, которая перестала существовать 30 лет назад. Героем первого выпуска стал Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html
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россия, ссср, радио sputnik

Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"

13:14 17.03.2021
 
© SputnikПостер тематического подкаста "30 лет без СССР. Мой 1991 год"
Постер тематического подкаста 30 лет без СССР. Мой 1991 год - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар, - РИА Новости. В годовщину знаковой для истории современной России даты – 30-летие Всесоюзного референдума о сохранении СССР - в эфире радио Sputnik стартовал тематический подкаст "30 лет без СССР. Мой 1991 год" .
Подкаст будет выходить на сайте и в эфире радио Sputnik еженедельно по средам с марта по декабрь, когда в 1991 году Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларации о прекращении существования Советского Союза. Прослушать выпуски подкаста "30 лет без СССР. Мой 1991 год" можно также в itunes, на Яндекс.Музыка и в Google Подкасты.
Радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 15:27
Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности
Основой каждого выпуска подкаста станут личные истории тех, кому в год распада Союза исполнилось 25 лет. Среди его героев - люди разных профессий: журналисты, писатели, ученые, политики, актеры, спортсмены. Всех их объединила история страны, которая перестала существовать 30 лет назад. Героем первого выпуска стал Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК.
Каково это - учиться мыслить по-новому и привыкать к новым реалиями, подстраиваться под меняющийся мир? Что происходило в стране, как менялась она и вместе с ней менялись люди, каким видится Советский Союз спустя 30 лет? Об этом и многом другом рассказывает новый подкаст радио Sputnik.
Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Атилла Гюнер - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:52
Передача Sputnik Турция получила награду Стамбульской медицинской палаты
 
РоссияСССРРадио Sputnik
 
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