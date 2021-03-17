https://ria.ru/20210317/podkast-1601628610.html

Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"

Радио Sputnik запустил новый подкаст "30 лет без СССР"

РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:14

2021-03-17T13:14

2021-03-17T13:14

россия

ссср

радио sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601626902_0:612:1400:1400_1920x0_80_0_0_86a8bff7a26313ad3c511b81d9e157d7.jpg

МОСКВА, 17 мар, - РИА Новости. В годовщину знаковой для истории современной России даты – 30-летие Всесоюзного референдума о сохранении СССР - в эфире радио Sputnik стартовал тематический подкаст "30 лет без СССР. Мой 1991 год" . Подкаст будет выходить на сайте и в эфире радио Sputnik еженедельно по средам с марта по декабрь, когда в 1991 году Советом Республик Верховного Совета СССР была принята декларации о прекращении существования Советского Союза. Прослушать выпуски подкаста "30 лет без СССР. Мой 1991 год" можно также в itunes, на Яндекс.Музыка и в Google Подкасты.Основой каждого выпуска подкаста станут личные истории тех, кому в год распада Союза исполнилось 25 лет. Среди его героев - люди разных профессий: журналисты, писатели, ученые, политики, актеры, спортсмены. Всех их объединила история страны, которая перестала существовать 30 лет назад. Героем первого выпуска стал Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html

https://ria.ru/20210315/nagrada-1601374305.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ссср, радио sputnik