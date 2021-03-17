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Ефимов: общий объем поддержки бизнеса в период пандемии составил $7 млрд
Ефимов: общий объем поддержки бизнеса в период пандемии составил $7 млрд
Общий объем мер поддержки бизнеса в период пандемии составил 7 миллиардов долларов, почти весь этот объем использован, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:52
2021-03-17T15:52
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общий объем мер поддержки бизнеса в период пандемии составил 7 миллиардов долларов, почти весь этот объем использован, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.Столичные власти 24 марта 2020 года утвердили первый пакет мер поддержки бизнеса. Организации, которые больше всего пострадали от ограничений — в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса − получили отсрочки по налогам.В рамках второго пакета мер 31 марта 2020 года расширился перечень компаний, которые получили отсрочку по налогам, кроме того, организациям помогли с оплатой аренды, ввели субсидии для малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные кредиты для молодых компаний.Третий пакет мер поддержки бизнеса с 15 апреля 2020 года расширяет уже принятые решения по кредитованию, а также помогает строителям, гостиницам, кинотеатрам, организациям дополнительного образования, санаториям и социальным предпринимателям.26 мая 2020 года в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов.16 декабря 2020 года в Москве одобрен пятый пакет мер поддержки бизнеса. Некоторые программы поддержки, которые действовали в 2020 году, продлят и на 2021-й.
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владимир ефимов (политик), москва

Ефимов: общий объем поддержки бизнеса в период пандемии составил $7 млрд

15:52 17.03.2021
 
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Пресс-служба комплекса экономической политики имущественно-земельных отношений Москвы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общий объем мер поддержки бизнеса в период пандемии составил 7 миллиардов долларов, почти весь этот объем использован, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Если сложить общий объем мер поддержки, которые приняли в федеральном правительстве и в правительстве города, то получается порядка семи миллиардов долларов. Эта цифра существенна, почти весь этот объём был использован предпринимателями и целый ряд мер продолжают свое действие", - сообщил Ефимов на онлайн-форуме "COVID-19 vs Economy".
Столичные власти 24 марта 2020 года утвердили первый пакет мер поддержки бизнеса. Организации, которые больше всего пострадали от ограничений — в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса − получили отсрочки по налогам.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 11:00
Владимир Ефимов: ничего фатального в экономике из-за COVID не произошло
В рамках второго пакета мер 31 марта 2020 года расширился перечень компаний, которые получили отсрочку по налогам, кроме того, организациям помогли с оплатой аренды, ввели субсидии для малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные кредиты для молодых компаний.
Третий пакет мер поддержки бизнеса с 15 апреля 2020 года расширяет уже принятые решения по кредитованию, а также помогает строителям, гостиницам, кинотеатрам, организациям дополнительного образования, санаториям и социальным предпринимателям.
26 мая 2020 года в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов.
16 декабря 2020 года в Москве одобрен пятый пакет мер поддержки бизнеса. Некоторые программы поддержки, которые действовали в 2020 году, продлят и на 2021-й.
 
Владимир Ефимов (политик)Москва
 
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