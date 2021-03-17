https://ria.ru/20210317/ploschadka-1601729032.html

В Москве коммунальщики полили детскую площадку горячей водой

В Москве коммунальщики полили детскую площадку горячей водой

Работникам, поливавшим детскую площадку горячей водой для того, чтобы быстрее растаял снег, объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T22:36

2021-03-17T22:36

2021-03-17T22:37

бирюлево восточное

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работникам, поливавшим детскую площадку горячей водой для того, чтобы быстрее растаял снег, объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры южного административного округа Москвы.Ранее в сети появилась информация, что в Бирюлево Восточном коммунальные службы поливали детскую площадку горячей водой, чтобы быстрее растаял снег."По факту произошедшего инцидента при уборке детской площадки по адресу: улице Лебедянская, дом 12 корпус 1 проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что начальником участка и ведущим инженером было принято решение по использованию системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома для пролива покрытия детской площадки из искусственной травы. С вышеуказанными сотрудниками проведена разъяснительная беседа... Данным должностным лицам объявлено дисциплинарное взыскание в форме выговора", - сообщили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210317/livnevka-1601582130.html

бирюлево восточное

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бирюлево восточное, москва, происшествия