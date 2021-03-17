https://ria.ru/20210317/ploschadka-1601729032.html
В Москве коммунальщики полили детскую площадку горячей водой
В Москве коммунальщики полили детскую площадку горячей водой
Работникам, поливавшим детскую площадку горячей водой для того, чтобы быстрее растаял снег, объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T22:36
2021-03-17T22:36
2021-03-17T22:37
бирюлево восточное
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работникам, поливавшим детскую площадку горячей водой для того, чтобы быстрее растаял снег, объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры южного административного округа Москвы.Ранее в сети появилась информация, что в Бирюлево Восточном коммунальные службы поливали детскую площадку горячей водой, чтобы быстрее растаял снег."По факту произошедшего инцидента при уборке детской площадки по адресу: улице Лебедянская, дом 12 корпус 1 проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что начальником участка и ведущим инженером было принято решение по использованию системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома для пролива покрытия детской площадки из искусственной травы. С вышеуказанными сотрудниками проведена разъяснительная беседа... Данным должностным лицам объявлено дисциплинарное взыскание в форме выговора", - сообщили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20210317/livnevka-1601582130.html
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бирюлево восточное, москва, происшествия