https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html

Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина

Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина

Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:53

2021-03-17T10:53

2021-03-17T10:53

россия

бенин

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс."Компания De Poli Shipmanagement сообщает, что был установлен контакт с членами экипажа танкера-химовоза Davide B, которые были взяты в заложники в Гвинейском заливе 11 марта. Компания может подтвердить, что все пятнадцать моряков вместе и чувствуют себя хорошо в этих трудных обстоятельствах", - сообщил Радингс.По его словам, новость была передана ближайшим родственникам экипажа."De Poli Shipmanagement не будет предоставлять никакой дополнительной информации о диалоге с теми, кто удерживает наших моряков, чтобы не ставить под угрозу безопасность моряков, и просит уважать эту позицию", - добавил он.Ранее посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.Судно Davide B подверглось нападению примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин) 11 марта.В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе.Как сообщали ранее РИА Новости в компании, большинство похищенных моряков являются гражданами Филиппин, также есть граждане прибалтийских стран. Представитель компании подтвердил, что среди них есть один россиянин.

https://ria.ru/20210214/turtsiya-1597404064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бенин, в мире