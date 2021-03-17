Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/piraty-1601597604.html
Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина
Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина
Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:53
2021-03-17T10:53
россия
бенин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/103116/49/1031164918_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_7b75a3ebf8021ae0790a915cfe76e0d0.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс."Компания De Poli Shipmanagement сообщает, что был установлен контакт с членами экипажа танкера-химовоза Davide B, которые были взяты в заложники в Гвинейском заливе 11 марта. Компания может подтвердить, что все пятнадцать моряков вместе и чувствуют себя хорошо в этих трудных обстоятельствах", - сообщил Радингс.По его словам, новость была передана ближайшим родственникам экипажа."De Poli Shipmanagement не будет предоставлять никакой дополнительной информации о диалоге с теми, кто удерживает наших моряков, чтобы не ставить под угрозу безопасность моряков, и просит уважать эту позицию", - добавил он.Ранее посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.Судно Davide B подверглось нападению примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин) 11 марта.В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе.Как сообщали ранее РИА Новости в компании, большинство похищенных моряков являются гражданами Филиппин, также есть граждане прибалтийских стран. Представитель компании подтвердил, что среди них есть один россиянин.
https://ria.ru/20210214/turtsiya-1597404064.html
россия
бенин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103116/49/1031164918_214:0:1858:1233_1920x0_80_0_0_df0f2a41c6bdb9b8aa2611775e2480d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, бенин, в мире

Стало известно о состоянии россиянина, похищенного с судна у Бенина

10:53 17.03.2021
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Нидерландская компания, с судна которой похитили россиянина в Гвинейском заливе, установила контакт с моряками, они чувствуют себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс.
"Компания De Poli Shipmanagement сообщает, что был установлен контакт с членами экипажа танкера-химовоза Davide B, которые были взяты в заложники в Гвинейском заливе 11 марта. Компания может подтвердить, что все пятнадцать моряков вместе и чувствуют себя хорошо в этих трудных обстоятельствах", - сообщил Радингс.
По его словам, новость была передана ближайшим родственникам экипажа.
"De Poli Shipmanagement не будет предоставлять никакой дополнительной информации о диалоге с теми, кто удерживает наших моряков, чтобы не ставить под угрозу безопасность моряков, и просит уважать эту позицию", - добавил он.
Ранее посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.
Нефтяной танкер на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 10:24
Пираты отпустили 15 турецких моряков
Судно Davide B подверглось нападению примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин) 11 марта.
В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе.
Как сообщали ранее РИА Новости в компании, большинство похищенных моряков являются гражданами Филиппин, также есть граждане прибалтийских стран. Представитель компании подтвердил, что среди них есть один россиянин.
 
РоссияБенинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния