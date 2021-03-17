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Петербуржца заподозрили в доведении дочери до самоубийства
Петербуржца заподозрили в доведении дочери до самоубийства
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своей семьи и доведении дочери до самоубийства, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:06
2021-03-17T14:06
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своей семьи и доведении дочери до самоубийства, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 48-летний житель Василеостровского района Петербурга с апреля 2019 по май 2020 года "с целью истязания и причинения физических и психологических страданий" систематически избивал жену и их троих детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения.В мае 2020 года потерпевшая с детьми была вынуждена переехать. Через некоторое время начались судебные заседания по вопросам выплаты алиментов и порядка общения с детьми.Отмечается, что, по заключению психолога, умышленные действия подозреваемого и последующий судебный процесс способствовали наступлению у девочки психотравмирующего состояния, 2 февраля она покончила с собой."Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений... доведение до самоубийства... истязание ... В качестве подозреваемого задержан неработающий 48-летний местный житель", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Петербуржца заподозрили в доведении дочери до самоубийства

14:06 17.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своей семьи и доведении дочери до самоубийства, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 48-летний житель Василеостровского района Петербурга с апреля 2019 по май 2020 года "с целью истязания и причинения физических и психологических страданий" систематически избивал жену и их троих детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения.
В мае 2020 года потерпевшая с детьми была вынуждена переехать. Через некоторое время начались судебные заседания по вопросам выплаты алиментов и порядка общения с детьми.
Отмечается, что, по заключению психолога, умышленные действия подозреваемого и последующий судебный процесс способствовали наступлению у девочки психотравмирующего состояния, 2 февраля она покончила с собой.
"Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений... доведение до самоубийства... истязание ... В качестве подозреваемого задержан неработающий 48-летний местный житель", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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