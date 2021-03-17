https://ria.ru/20210317/peterburg-1601642093.html

Петербуржца заподозрили в доведении дочери до самоубийства

Петербуржца заподозрили в доведении дочери до самоубийства

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своей семьи и доведении дочери до самоубийства, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:06

2021-03-17T14:06

2021-03-17T14:06

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в истязании своей семьи и доведении дочери до самоубийства, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 48-летний житель Василеостровского района Петербурга с апреля 2019 по май 2020 года "с целью истязания и причинения физических и психологических страданий" систематически избивал жену и их троих детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 годов рождения.В мае 2020 года потерпевшая с детьми была вынуждена переехать. Через некоторое время начались судебные заседания по вопросам выплаты алиментов и порядка общения с детьми.Отмечается, что, по заключению психолога, умышленные действия подозреваемого и последующий судебный процесс способствовали наступлению у девочки психотравмирующего состояния, 2 февраля она покончила с собой."Следственными органами СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений... доведение до самоубийства... истязание ... В качестве подозреваемого задержан неработающий 48-летний местный житель", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210316/napadenie-1601491639.html

санкт-петербург

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия