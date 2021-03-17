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В Перми полиция начала проверку после избиения мужчиной мальчика в лифте
В Перми полиция начала проверку после избиения мужчиной мальчика в лифте
Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:45
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гумвд
кировский район
пермь
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю."Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. В настоящее проверка продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия", — пояснили в пресс-службе краевой полиции.Ранее в социальной сети появилась информация о том, что взрослый мужчина избил в лифте дома в Кировском районе мальчика. В посте указано, что группа из трех детей поднималась в лифте, на одном из этажей в кабинку вошёл мужчина. Он обмолвился с одним из ребят парой коротких реплик и после этого два раза ударил мальчика по лицу.По данным полиции, сообщение о пострадавшем школьнике 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица, поступило в отдел полиции Кировского района из больницы 15 марта.
https://ria.ru/20180326/1517246479.html
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кировский район
пермь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мужчина избил 10-летнего мальчика в Перми. Кадры инцидента
В Перми мужчина зашел в лифт и избил 10-летнего мальчика. Он нанес ребенку два сильных удара кулаком по лицу. Родители пострадавшего написали заявление в полицию и сняли побои.
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гумвд, кировский район, пермь, пермский край, происшествия

В Перми полиция начала проверку после избиения мужчиной мальчика в лифте

11:45 17.03.2021 (обновлено: 11:47 17.03.2021)
 
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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.
"Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. В настоящее проверка продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия", — пояснили в пресс-службе краевой полиции.
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Ранее в социальной сети появилась информация о том, что взрослый мужчина избил в лифте дома в Кировском районе мальчика. В посте указано, что группа из трех детей поднималась в лифте, на одном из этажей в кабинку вошёл мужчина. Он обмолвился с одним из ребят парой коротких реплик и после этого два раза ударил мальчика по лицу.
По данным полиции, сообщение о пострадавшем школьнике 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица, поступило в отдел полиции Кировского района из больницы 15 марта.
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