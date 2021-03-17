https://ria.ru/20210317/perm-1601611068.html

В Перми полиция начала проверку после избиения мужчиной мальчика в лифте

В Перми полиция начала проверку после избиения мужчиной мальчика в лифте

Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:45

2021-03-17T11:45

2021-03-17T11:47

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пермь

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ПЕРМЬ, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев 12-летнему мальчику в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю."Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев. Позже в дежурную часть обратились родители мальчика с заявлением о том, что их сына избил неизвестный. В настоящее проверка продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия", — пояснили в пресс-службе краевой полиции.Ранее в социальной сети появилась информация о том, что взрослый мужчина избил в лифте дома в Кировском районе мальчика. В посте указано, что группа из трех детей поднималась в лифте, на одном из этажей в кабинку вошёл мужчина. Он обмолвился с одним из ребят парой коротких реплик и после этого два раза ударил мальчика по лицу.По данным полиции, сообщение о пострадавшем школьнике 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица, поступило в отдел полиции Кировского района из больницы 15 марта.

https://ria.ru/20180326/1517246479.html

https://ria.ru/20170929/1505862862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина избил 10-летнего мальчика в Перми. Кадры инцидента В Перми мужчина зашел в лифт и избил 10-летнего мальчика. Он нанес ребенку два сильных удара кулаком по лицу. Родители пострадавшего написали заявление в полицию и сняли побои. 2021-03-17T11:45 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, кировский район, пермь, пермский край, происшествия