https://ria.ru/20210317/pereselenie-1601592307.html

Глава Приамурья распорядился ускорить переселение из аварийного жилья

Глава Приамурья распорядился ускорить переселение из аварийного жилья

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов ускорить работу по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:26

2021-03-17T10:26

2021-03-17T10:26

василий орлов

фонд жкх

амурская область

белогорск

тамбовский район

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам муниципалитетов ускорить работу по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.Правительство Амурской области сообщает, что в регионе планируют досрочно завершить программу по расселению жилья, признанного аварийным до 2017 года, в Райчихинске и Ивановском районе эту работу уже закончили. До конца 2021 года полностью расселить аварийные дома планируют также в Белогорске, Прогрессе, Белогорском районе, Константиновском, Мазановском, Шимановском и Тамбовском районах.Общий объем финансирования по программе в 2021 году – 2,2 миллиарда рублей с учётом уже наработанный практики, когда регион направляет в Фонд ЖКХ заявку на получение поддержки уже следующего этапа, рассчитанного на 2022 год. При такой динамике планируется получить финансирование по этапам 2023-2024 годов и досрочно завершить программу в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".За два года реализации нацпроекта (2019-2020) в Приамурье расселены 18,46 тысячи квадратных метров аварийного фонда, новое жилье получили 884 человека (434 семьи). Власти на местах сами определяют оптимальное решение проблемы: покупка жилья у застройщиков или на вторичном рынке, выплата переселенцам выкупной стоимости за аварийное жилье, в некоторых случаях строительство новых домов.По поручению Орлова в регионе началась масштабная работа по актуализации аварийного жилого фонда, выявляется ветхое жилье, не вошедшее в действующие федеральные программы. Всего в Приамурье выявили 233 таких многоквартирных дома в 19 муниципалитетах. Главам этих городов и районов направлены письма о необходимости провести положенные в таких случаях экспертизы и признать при необходимости дома аварийными и подлежащим сносу. Однако, как отмечает правительство региона, "не все главы оказались готовы оперативно включиться в работу"."Переселение жителей Приамурья из аварийных домов – одна из приоритетных наших задач. Это нужно делать, и делать достаточно быстро. К 1 мая я жду от министерства ЖКХ отчёт о работе, проделанной каждым муниципалитетом в данном направлении. Главам нужно правильно расставить приоритеты, и уже исходя из этого планировать свои бюджеты", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.Для эффективной реализации программы по переселению Орлов также поручил проанализировать цены на квадратный метр жилья в муниципалитетах Приамурья и при необходимости скорректировать их.

https://ria.ru/20210314/svyaz-1601119837.html

https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

амурская область

белогорск

тамбовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, фонд жкх, амурская область, белогорск, тамбовский район, общество