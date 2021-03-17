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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210317/pekin-1601645971.html
Пекин смягчил меры санитарного контроля
Пекин смягчил меры санитарного контроля
Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:23
2021-03-17T14:23
россия-китай: главное
пекин
китай
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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского горкома КПК Сюй Хэцзянь.Во-первых, будут сняты ограничения мобильности для людей из районов низкого риска заражения коронавирусом и людей, проживающих в пригородах, но работающих в самой столице. Для них при въезде в Пекин не будет требоваться справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Возобновят работу междугородные такси.Во-вторых, будут смягчен санитарный контроль в микрорайонах: на входе в них перестанут проверять температуру, снимут блокпосты.В-третьих, возобновляется проведение культурных, спортивных и туристических мероприятий, снижается планка ограничений на посещение библиотек, музеев, театров и других культурных и развлекательных заведений. Отныне их можно будет заполнять на 75% от максимальной вместимости. Билеты в театры и музеи, как и прежде, нужно будет бронировать онлайн.В-четвертых, возобновляется проведение выставок. Поощряется проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности.В-пятых, сняты ограничения на заполняемость стационаров в больницах.Напомним, что в Китае уже 29 дней подряд не было зафиксировано локальных случаев заболевания COVID-19, также отсутствуют зоны среднего или высокого риска заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html
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пекин, китай

Пекин смягчил меры санитарного контроля

14:23 17.03.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после объявления о начале пандемии
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского горкома КПК Сюй Хэцзянь.
Во-первых, будут сняты ограничения мобильности для людей из районов низкого риска заражения коронавирусом и людей, проживающих в пригородах, но работающих в самой столице. Для них при въезде в Пекин не будет требоваться справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Возобновят работу междугородные такси.
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Вчера, 13:32Россия-Китай: Главное
Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19
Во-вторых, будут смягчен санитарный контроль в микрорайонах: на входе в них перестанут проверять температуру, снимут блокпосты.
В-третьих, возобновляется проведение культурных, спортивных и туристических мероприятий, снижается планка ограничений на посещение библиотек, музеев, театров и других культурных и развлекательных заведений. Отныне их можно будет заполнять на 75% от максимальной вместимости. Билеты в театры и музеи, как и прежде, нужно будет бронировать онлайн.
В-четвертых, возобновляется проведение выставок. Поощряется проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности.
В-пятых, сняты ограничения на заполняемость стационаров в больницах.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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В России подали заявку на регистрацию совместной РФ-КНР вакцины Ad5-nCov
Напомним, что в Китае уже 29 дней подряд не было зафиксировано локальных случаев заболевания COVID-19, также отсутствуют зоны среднего или высокого риска заражения коронавирусом.
 
Россия-Китай: ГлавноеПекинКитай
 
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