https://ria.ru/20210317/pekin-1601645971.html
Пекин смягчил меры санитарного контроля
Пекин смягчил меры санитарного контроля
Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:23
2021-03-17T14:23
2021-03-17T14:23
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МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского горкома КПК Сюй Хэцзянь.Во-первых, будут сняты ограничения мобильности для людей из районов низкого риска заражения коронавирусом и людей, проживающих в пригородах, но работающих в самой столице. Для них при въезде в Пекин не будет требоваться справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Возобновят работу междугородные такси.Во-вторых, будут смягчен санитарный контроль в микрорайонах: на входе в них перестанут проверять температуру, снимут блокпосты.В-третьих, возобновляется проведение культурных, спортивных и туристических мероприятий, снижается планка ограничений на посещение библиотек, музеев, театров и других культурных и развлекательных заведений. Отныне их можно будет заполнять на 75% от максимальной вместимости. Билеты в театры и музеи, как и прежде, нужно будет бронировать онлайн.В-четвертых, возобновляется проведение выставок. Поощряется проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности.В-пятых, сняты ограничения на заполняемость стационаров в больницах.Напомним, что в Китае уже 29 дней подряд не было зафиксировано локальных случаев заболевания COVID-19, также отсутствуют зоны среднего или высокого риска заражения коронавирусом.
https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html
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пекин, китай
МОСКВА, 17 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Пекин в связи с улучшением эпидемической ситуации с 16 марта смягчил меры санитарного контроля. О послаблениях рассказал замглавы отдела пропаганды пекинского горкома КПК Сюй Хэцзянь.
Во-первых, будут сняты ограничения мобильности для людей из районов низкого риска заражения коронавирусом и людей, проживающих в пригородах, но работающих в самой столице. Для них при въезде в Пекин не будет требоваться справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Возобновят работу междугородные такси.
Во-вторых, будут смягчен санитарный контроль в микрорайонах: на входе в них перестанут проверять температуру, снимут блокпосты.
В-третьих, возобновляется проведение культурных, спортивных и туристических мероприятий, снижается планка ограничений на посещение библиотек, музеев, театров и других культурных и развлекательных заведений. Отныне их можно будет заполнять на 75% от максимальной вместимости. Билеты в театры и музеи, как и прежде, нужно будет бронировать онлайн.
В-четвертых, возобновляется проведение выставок. Поощряется проведение мероприятий, направленных на стимулирование потребительской активности.
В-пятых, сняты ограничения на заполняемость стационаров в больницах.
Напомним, что в Китае уже 29 дней подряд не было зафиксировано локальных случаев заболевания COVID-19
, также отсутствуют зоны среднего или высокого риска заражения коронавирусом.