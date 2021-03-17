https://ria.ru/20210317/pasporta-1601653706.html
Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19
Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19
Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:58
2021-03-17T14:58
2021-03-17T19:08
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК.Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.Такой сертификат можно будет использовать во всех государствах Евросоюза.Цифровой зеленый сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
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в мире, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз