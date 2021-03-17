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Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19
Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19
Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:58
2021-03-17T19:08
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК.Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.Такой сертификат можно будет использовать во всех государствах Евросоюза.Цифровой зеленый сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.
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в мире, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз

Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19

14:58 17.03.2021 (обновлено: 19:08 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Еврокомиссия предложила создать в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после коронавируса, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия приняла законодательное предложение, создающее единую структуру для зеленых цифровых сертификатов", — отмечает ЕК.

Этот документ призван облегчить передвижение жителей Евросоюза между странами ЕС.

"Цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован <...>, получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19", — говорится в релизе.

Пункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Такой сертификат можно будет использовать во всех государствах Евросоюза.
Цифровой зеленый сертификат ЕС может быть встроен и в международные инициативы, разрабатываемые в этом направлении.
 
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