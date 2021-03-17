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https://ria.ru/20210317/padenie-1601704448.html
Жительницу Кирова спасли из-под снежных завалов после падения с крыши
Жительницу Кирова спасли из-под снежных завалов после падения с крыши
Жительницу Кирова завалило снегом с крыши, которую она пыталась очистить, но не удержалась и упала, сообщает администрация города. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:58
2021-03-17T18:58
хорошие новости
киров
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Жительницу Кирова завалило снегом с крыши, которую она пыталась очистить, но не удержалась и упала, сообщает администрация города.Сообщение о том, что женщину завалило снежными массами, сошедшими с кровли здания на улице Орлова в Нововятском районе Кирова, поступило от Единой дежурной диспетчерской службы в среду в 11:00."Как выяснилось, кировчанка решила самостоятельно очистить кровлю своего дома, забравшись для этого на крышу. Однако в какой-то момент снежные массы начали лавиной сходить с кровли. Женщина не удержалась на ногах и вместе с пластами снега упала на землю, оказавшись под снежным завалом", - говорится в сообщении.Соседи, увидевшие это, сразу бросились на помощь и высвободили пострадавшую из-под снега еще до приезда спасателей. Вызвали скорую помощь."В настоящее время кировчанка находится в Центре ортопедии и травматологии, ей оказывается необходимая помощь", - отмечается в сообщении.Городское управление гражданской защиты напомнило владельцам частных домов о необходимости соблюдения мер безопасности. "Сейчас снег намок, стал тяжелым, с крыш он сходит очень быстро. Поэтому для очистки кровли лучше заключить договор со специализированной организацией. Если же вы все-таки решили делать это самостоятельно, обязательно используйте страховку – элементарную "обвязку", она убережет вас от падения", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210209/kuzbass-1596728136.html
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60
киров, происшествия

Жительницу Кирова спасли из-под снежных завалов после падения с крыши

18:58 17.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПадение снега с крыши дома. Архив
Падение снега с крыши дома. Архив - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Жительницу Кирова завалило снегом с крыши, которую она пыталась очистить, но не удержалась и упала, сообщает администрация города.
Сообщение о том, что женщину завалило снежными массами, сошедшими с кровли здания на улице Орлова в Нововятском районе Кирова, поступило от Единой дежурной диспетчерской службы в среду в 11:00.
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"Как выяснилось, кировчанка решила самостоятельно очистить кровлю своего дома, забравшись для этого на крышу. Однако в какой-то момент снежные массы начали лавиной сходить с кровли. Женщина не удержалась на ногах и вместе с пластами снега упала на землю, оказавшись под снежным завалом", - говорится в сообщении.
Соседи, увидевшие это, сразу бросились на помощь и высвободили пострадавшую из-под снега еще до приезда спасателей. Вызвали скорую помощь.
"В настоящее время кировчанка находится в Центре ортопедии и травматологии, ей оказывается необходимая помощь", - отмечается в сообщении.
Городское управление гражданской защиты напомнило владельцам частных домов о необходимости соблюдения мер безопасности. "Сейчас снег намок, стал тяжелым, с крыш он сходит очень быстро. Поэтому для очистки кровли лучше заключить договор со специализированной организацией. Если же вы все-таки решили делать это самостоятельно, обязательно используйте страховку – элементарную "обвязку", она убережет вас от падения", - заявили в ведомстве.
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