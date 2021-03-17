https://ria.ru/20210317/padenie-1601704448.html

Жительницу Кирова спасли из-под снежных завалов после падения с крыши

Жительницу Кирова спасли из-под снежных завалов после падения с крыши

Жительницу Кирова завалило снегом с крыши, которую она пыталась очистить, но не удержалась и упала, сообщает администрация города. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:58

2021-03-17T18:58

2021-03-17T18:58

хорошие новости

киров

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Жительницу Кирова завалило снегом с крыши, которую она пыталась очистить, но не удержалась и упала, сообщает администрация города.Сообщение о том, что женщину завалило снежными массами, сошедшими с кровли здания на улице Орлова в Нововятском районе Кирова, поступило от Единой дежурной диспетчерской службы в среду в 11:00."Как выяснилось, кировчанка решила самостоятельно очистить кровлю своего дома, забравшись для этого на крышу. Однако в какой-то момент снежные массы начали лавиной сходить с кровли. Женщина не удержалась на ногах и вместе с пластами снега упала на землю, оказавшись под снежным завалом", - говорится в сообщении.Соседи, увидевшие это, сразу бросились на помощь и высвободили пострадавшую из-под снега еще до приезда спасателей. Вызвали скорую помощь."В настоящее время кировчанка находится в Центре ортопедии и травматологии, ей оказывается необходимая помощь", - отмечается в сообщении.Городское управление гражданской защиты напомнило владельцам частных домов о необходимости соблюдения мер безопасности. "Сейчас снег намок, стал тяжелым, с крыш он сходит очень быстро. Поэтому для очистки кровли лучше заключить договор со специализированной организацией. Если же вы все-таки решили делать это самостоятельно, обязательно используйте страховку – элементарную "обвязку", она убережет вас от падения", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20210209/kuzbass-1596728136.html

https://ria.ru/20210317/kolyaska-1601588030.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, происшествия