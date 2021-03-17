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https://ria.ru/20210317/oskar-1601631911.html
КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"
КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"
Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:21
2021-03-17T13:21
культура
новости культуры
оскар (премия)
гонконг
китай
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.
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новости культуры, оскар (премия), гонконг, китай

КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"

13:21 17.03.2021
 
© ИнфографикаОскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.
Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.
Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".
Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 16:37Культура
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
 
КультураНовости культурыОскар (премия)ГонконгКитай
 
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