https://ria.ru/20210317/oskar-1601631911.html

КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"

КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"

Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:21

2021-03-17T13:21

2021-03-17T13:21

культура

новости культуры

оскар (премия)

гонконг

китай

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.

https://ria.ru/20210315/oskar-1601334988.html

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новости культуры, оскар (премия), гонконг, китай