https://ria.ru/20210317/oskar-1601631911.html
КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"
КНР запретила трансляцию церемонии "Оскар"
Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:21
2021-03-17T13:21
2021-03-17T13:21
культура
новости культуры
оскар (премия)
гонконг
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601323331_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0971d88a948f8b00a4c8e7cbc1a764a8.png
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.
https://ria.ru/20210315/oskar-1601334988.html
гонконг
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601323331_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_7d3c44f8879bdde362e4f45729b447f2.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, оскар (премия), гонконг, китай
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти КНР запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии "Оскар" из-за номинации документального фильма о протестах в Гонконге, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Источники отмечают, что указание властей также следует из опасений по поводу политических взглядов режиссера-китаянки Хлои Чжао, номинированной на премию.
Согласно источникам, отдел пропаганды Коммунистической партии Китая выпустил указание для всех средств массовой информации. В соответствии с ним освещение церемонии должно быть сосредоточено на наградах, которые не считаются спорными.
Фильм Do Not Split журналиста Андерса Хаммера рассказывает об антипекинских демонстрациях, которые прошли в Гонконге в середине 2019 года. Он был номинирован в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".
Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля. Подробности церемонии пока не известны, но организаторы обещают, что она по традиции будет транслироваться в более чем 225 странах мира.