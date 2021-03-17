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Глава Европалаты Ляйтль признал наличие ошибок в отношениях с Россией
Глава Европалаты Ляйтль признал наличие ошибок в отношениях с Россией
Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:17
2021-03-17T05:19
россия
александер ван дер беллен
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.Отношения с Россией достигли низшей точки, однако имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды, уверен Ляйтль. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль.Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции "причиняют всем вред", а экономическая ситуация из-за этого "неудовлетворительна".Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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россия, александер ван дер беллен, евросоюз, в мире

Глава Европалаты Ляйтль признал наличие ошибок в отношениях с Россией

03:17 17.03.2021 (обновлено: 05:19 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом в своей статье в австрийском издании Kurier заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.
Отношения с Россией достигли низшей точки, однако имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды, уверен Ляйтль. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, полагает президент палаты.
Точками приложения усилий могут стать, помимо прочего, вызовы, порождаемые изменением климата и цифровизацией, резюмирует Ляйтль.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции "причиняют всем вред", а экономическая ситуация из-за этого "неудовлетворительна".
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.07.2019
20 июля 2019, 06:57
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Сейчас на Западе все чаще высказываются мнения о необходимости отменить ограничительные меры, которые больше вредят тем, кто их вводит, и восстановить диалог с Москвой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияАлександер Ван дер БелленЕвросоюзВ мире
 
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