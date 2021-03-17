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Операторы связи прокомментировали проект о передаче данных Роскомнадзору
Операторы связи прокомментировали проект о передаче данных Роскомнадзору
Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию при передаче данных абонентов Роскомнадзору, которая учтет интересы всех... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T23:36
2021-03-17T23:36
мегафон
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
мтс
технологии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию при передаче данных абонентов Роскомнадзору, которая учтет интересы всех сторон, сообщили РИА Новости представители МТС и "Мегафона".Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения.Вместе с тем в Минцифры заявили, что тайна связи будет соблюдена. В ведомстве подчеркнули, что содержимое сообщений и звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору. Напротив, применение норм закона позволит навести порядок на рынке "серых" SIM-карт и снизить количество случаев мошенничеств."Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и будут согласовывать позицию", - прокомментировали в МТС.Там также сообщили, что компания изучает проект постановления. "Вместе с тем уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный, часть ее относятся к тайне связи. Например, о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентах, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций", - отметил собеседник агентства."Мегафон" также находится в диалоге с регулятором, сообщили в пресс-службе. "Рассчитываем, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит Роскомнадзору в рамках закона "О связи" учитывать интересы абонентов и операторов", - сообщил представитель компании.
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мегафон, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мтс, технологии

Операторы связи прокомментировали проект о передаче данных Роскомнадзору

23:36 17.03.2021
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Fotolia / kantver
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и рассчитывают согласовать позицию при передаче данных абонентов Роскомнадзору, которая учтет интересы всех сторон, сообщили РИА Новости представители МТС и "Мегафона".
Ранее на портале проектов нормативных актов был опубликован проект постановления правительства, предусматривающий обязанность операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах, в частности личные сведения и информацию о звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения.
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Вместе с тем в Минцифры заявили, что тайна связи будет соблюдена. В ведомстве подчеркнули, что содержимое сообщений и звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору. Напротив, применение норм закона позволит навести порядок на рынке "серых" SIM-карт и снизить количество случаев мошенничеств.
"Операторы связи находятся в диалоге с регулятором и будут согласовывать позицию", - прокомментировали в МТС.
Там также сообщили, что компания изучает проект постановления. "Вместе с тем уже сейчас понятно, что перечень запрашиваемой информации избыточный, часть ее относятся к тайне связи. Например, о видах, фактах, времени соединений и передачи данных, номерах вызываемых абонентах, объеме передаваемых данных, идентификаторах базовых станций", - отметил собеседник агентства.
"Мегафон" также находится в диалоге с регулятором, сообщили в пресс-службе. "Рассчитываем, что в итоге будет найдено сбалансированное решение, которое позволит Роскомнадзору в рамках закона "О связи" учитывать интересы абонентов и операторов", - сообщил представитель компании.
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МегафонФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МТСТехнологии
 
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