https://ria.ru/20210317/omsk-1601648298.html
В Омске нашли тело восьмимесячного младенца в наполненной ванне
В Омске нашли тело восьмимесячного младенца в наполненной ванне
Тело восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одной из квартир Омска, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:34
2021-03-17T14:34
2021-03-17T14:34
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тело восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одной из квартир Омска, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13 марта 2021 года в квартире дома в Кировском округе города Омска тела восьмимесячного ребенка, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать ребенка. Женщина скончалась в больнице на следующий день после того, как нашли ребенка. Сейчас следователи устанавливают причины смерти обоих.
https://ria.ru/20210315/sakhalin-1601197640.html
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следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия