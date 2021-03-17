https://ria.ru/20210317/omsk-1601648298.html

В Омске нашли тело восьмимесячного младенца в наполненной ванне

В Омске нашли тело восьмимесячного младенца в наполненной ванне

Тело восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одной из квартир Омска, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:34

2021-03-17T14:34

2021-03-17T14:34

следственный комитет россии (ск рф)

омск

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тело восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одной из квартир Омска, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 13 марта 2021 года в квартире дома в Кировском округе города Омска тела восьмимесячного ребенка, по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, к преступлению причастна 27-летняя мать ребенка. Женщина скончалась в больнице на следующий день после того, как нашли ребенка. Сейчас следователи устанавливают причины смерти обоих.

https://ria.ru/20210315/sakhalin-1601197640.html

омск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия