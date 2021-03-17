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https://ria.ru/20210317/obvinenie-1601642657.html
Защита переводчицы Полуэктовой отвергла обвинения в афере с инвалидностью
Защита переводчицы Полуэктовой отвергла обвинения в афере с инвалидностью
Защита переводчицы Натальи Полуэктовой, обвинившей экс-посла Швейцарии в России Ива Россье в домогательствах, настаивает на подлинности документов, на основе... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:06
2021-03-17T19:28
ив россье
александр добровинский
мид швейцарии
москва
швейцария
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Защита переводчицы Натальи Полуэктовой, обвинившей экс-посла Швейцарии в России Ива Россье в домогательствах, настаивает на подлинности документов, на основе которых ее сейчас судят за мошенничество.Дело об афере с медицинской страховкой возбуждено по инициативе посольства Швейцарии, но экспертиза подтвердила, что фигурантка инвалид с детства, а подлинность других документов следствием не проверялась, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.Комментариями самого следствия РИА Новости пока не располагает."В МИД Швейцарии, видимо, уверены, что дело Натальи пустили на самотек и поверят всему, что они скажут, несмотря на аргументы, опровергающие каждое обвинение. В частности, справка об инвалидности у Натальи есть, она официально подтверждена, и эти документы есть в деле. Более того, Наталья не получала компенсации по инвалидности и даже не претендовала", - утверждает юрист.Он добавил, что Наталья Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости).По словам Добровинского, на запрос следователя в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Москве Минтруда России подтвердили подлинность справки от 2001 года, согласно которой Полуэктова - инвалид третьей группы с детства (документ тоже есть у агентства)."А по поводу многочисленных справок, которые якобы Наталья подделала, могу сказать лишь одно: очень странно, что вопрос о подлинности справок возник в тот момент, когда она заявила о харассменте, а до этого в течение восьми лет справки принимались, подтверждались сотрудниками, в том числе в Швейцарии, и выплачивалась компенсация", - добавил Добровинский.По его словам, все справки были выданы с 2010 года учреждениями, перечень которых содержится в страховке ДМС, оформляемой посольством. Следствие же экспертизу данных документов не назначало, утверждает собеседник агентства.Накануне в швейцарском МИД агентству рассказали, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах.Уголовное дело о предполагаемом мошенничестве со страховкой сейчас рассматривается в Басманном суде Москвы. Как сообщили РИА Новости в суде, продолжение предварительного заседания должно было состояться 15 марта, однако его перенесли на 24 марта.По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Полуэктовой грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210223/obvinenie-1598688433.html
https://ria.ru/20210316/shveytsariya-1601491921.html
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ив россье, александр добровинский, мид швейцарии, москва, швейцария

Защита переводчицы Полуэктовой отвергла обвинения в афере с инвалидностью

14:06 17.03.2021 (обновлено: 19:28 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковНовое здание посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве
Новое здание посольства Швейцарии в переулке Огородная слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Защита переводчицы Натальи Полуэктовой, обвинившей экс-посла Швейцарии в России Ива Россье в домогательствах, настаивает на подлинности документов, на основе которых ее сейчас судят за мошенничество.
Дело об афере с медицинской страховкой возбуждено по инициативе посольства Швейцарии, но экспертиза подтвердила, что фигурантка инвалид с детства, а подлинность других документов следствием не проверялась, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.
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Комментариями самого следствия РИА Новости пока не располагает.
МИД Швейцарии, видимо, уверены, что дело Натальи пустили на самотек и поверят всему, что они скажут, несмотря на аргументы, опровергающие каждое обвинение. В частности, справка об инвалидности у Натальи есть, она официально подтверждена, и эти документы есть в деле. Более того, Наталья не получала компенсации по инвалидности и даже не претендовала", - утверждает юрист.
Он добавил, что Наталья Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
По словам Добровинского, на запрос следователя в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Москве Минтруда России подтвердили подлинность справки от 2001 года, согласно которой Полуэктова - инвалид третьей группы с детства (документ тоже есть у агентства).
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"А по поводу многочисленных справок, которые якобы Наталья подделала, могу сказать лишь одно: очень странно, что вопрос о подлинности справок возник в тот момент, когда она заявила о харассменте, а до этого в течение восьми лет справки принимались, подтверждались сотрудниками, в том числе в Швейцарии, и выплачивалась компенсация", - добавил Добровинский.
По его словам, все справки были выданы с 2010 года учреждениями, перечень которых содержится в страховке ДМС, оформляемой посольством. Следствие же экспертизу данных документов не назначало, утверждает собеседник агентства.
Накануне в швейцарском МИД агентству рассказали, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.
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По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах.
Уголовное дело о предполагаемом мошенничестве со страховкой сейчас рассматривается в Басманном суде Москвы. Как сообщили РИА Новости в суде, продолжение предварительного заседания должно было состояться 15 марта, однако его перенесли на 24 марта.
По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Полуэктовой грозит до десяти лет лишения свободы.
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