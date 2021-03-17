https://ria.ru/20210317/neptun-1601569518.html

На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"

На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"

Противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" являются уникальным вооружением, из-за которого "психует Россия", с таким утверждением в беседе с изданием РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:16

2021-03-17T03:16

2021-03-17T03:16

алексей неижпапа

россия

р-360

азовское море

константин сивков

военно-морские силы украины

министерство обороны украины

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" являются уникальным вооружением, из-за которого "психует Россия", с таким утверждением в беседе с изданием "Главред" выступил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.Ранее в Минобороны Украины сообщили, что национальные военно-морские силы получили опытные образцы мобильного ракетного комплекса. Как заявлял командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, планируется сформировать три дивизиона комплексов "Нептун", их разместят в южных областях страны."Противодействия этой ракете на сегодняшний день нет. Так что на вооружении у украинской армии появилась по-настоящему уникальная вещь, которой, к слову, заинтересовались и Соединенные Штаты. Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров", – заявил Жданов.Как утверждает полковник запаса, из-за поступления "Нептунов" в ВМС Украины "Россия уже психует". По его словам, если данные комплексы будут размещены вдоль побережья Черного и Азовского морей, то Киев якобы сможет полностью контролировать надводное морское пространство почти на 300 километров.Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.По словам профессора Академии военных наук России Сергея Горбачева, крылатая ракета "Нептуна" – дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам.Как заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, "Нептун" представляет собой версию советских Х-35. Сивков добавил, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты. В то же время он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.

https://ria.ru/20201229/superoruzhie-1591470498.html

https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

россия

азовское море

украина

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алексей неижпапа, россия, р-360, азовское море, константин сивков, военно-морские силы украины, министерство обороны украины, украина, в мире