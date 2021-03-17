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НАТО не отреагировала на предложения о переговорах, заявил Грушко
НАТО не отреагировала на предложения о переговорах, заявил Грушко
Россия делала НАТО в течение нескольких лет конкретные предложения о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:26
2021-03-17T12:26
нато
александр грушко
москва
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия делала НАТО в течение нескольких лет конкретные предложения о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы готовы обсуждать вопросы деэскалации, мы сделали конкретные предложения о том, что мы готовы вести переговоры, консультации как с НАТО, так и с отдельными странами об улучшении механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, конечно, имея в виду повышенную активность в зонах соприкосновения – прежде всего это Балтийский регион, Черное море", - сказал Грушко."Мы делали (предложения) в течение нескольких лет, это был целый комплекс предложений наших военных, мы неоднократно говорили об этом", - подчеркнул он.Он сообщил, что Россия ведет консультации с некоторыми отдельными странами НАТО, они совершенствуются. "С некоторыми (странами) консультации такие ведутся, они совершенствуются, но альянс как таковой на наши предложения не отреагировал позитивно. Хотя мы были готовы к такому варианту", - указал высокопоставленный дипломат.Он подчеркнул, что Москва готова "действительно улучшать понимание направленности военной деятельности друг друга", но для этого НАТО необходимо принять очень простое решение – восстановить контакты по военной линии. "Если НАТО серьезно заинтересована в том, чтобы наполнить свои призывы к нам насчет деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, то они должны сделать этот первый минимальный шаг. В противном случае это все будет относится к сфере такого сугубо разговорного жанра, который сам по себе никоим образом не улучшит ситуацию в Европе", - заключил замглавы МИД РФ.
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нато, александр грушко, москва, в мире

НАТО не отреагировала на предложения о переговорах, заявил Грушко

12:26 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия делала НАТО в течение нескольких лет конкретные предложения о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы готовы обсуждать вопросы деэскалации, мы сделали конкретные предложения о том, что мы готовы вести переговоры, консультации как с НАТО, так и с отдельными странами об улучшении механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, конечно, имея в виду повышенную активность в зонах соприкосновения – прежде всего это Балтийский регион, Черное море", - сказал Грушко.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:09
НАТО не готова к системной работе по деэскалации, заявил Грушко
"Мы делали (предложения) в течение нескольких лет, это был целый комплекс предложений наших военных, мы неоднократно говорили об этом", - подчеркнул он.
Он сообщил, что Россия ведет консультации с некоторыми отдельными странами НАТО, они совершенствуются. "С некоторыми (странами) консультации такие ведутся, они совершенствуются, но альянс как таковой на наши предложения не отреагировал позитивно. Хотя мы были готовы к такому варианту", - указал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что Москва готова "действительно улучшать понимание направленности военной деятельности друг друга", но для этого НАТО необходимо принять очень простое решение – восстановить контакты по военной линии. "Если НАТО серьезно заинтересована в том, чтобы наполнить свои призывы к нам насчет деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, то они должны сделать этот первый минимальный шаг. В противном случае это все будет относится к сфере такого сугубо разговорного жанра, который сам по себе никоим образом не улучшит ситуацию в Европе", - заключил замглавы МИД РФ.
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:41
В МИД заявили о полном разрыве контактов по военной линии Россия — НАТО
 
НАТОАлександр ГрушкоМоскваВ мире
 
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