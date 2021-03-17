НАТО не отреагировала на предложения о переговорах, заявил Грушко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия делала НАТО в течение нескольких лет конкретные предложения о готовности провести переговоры, но альянс не отреагировал позитивно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы готовы обсуждать вопросы деэскалации, мы сделали конкретные предложения о том, что мы готовы вести переговоры, консультации как с НАТО, так и с отдельными странами об улучшении механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, конечно, имея в виду повышенную активность в зонах соприкосновения – прежде всего это Балтийский регион, Черное море", - сказал Грушко.
"Мы делали (предложения) в течение нескольких лет, это был целый комплекс предложений наших военных, мы неоднократно говорили об этом", - подчеркнул он.
Он сообщил, что Россия ведет консультации с некоторыми отдельными странами НАТО, они совершенствуются. "С некоторыми (странами) консультации такие ведутся, они совершенствуются, но альянс как таковой на наши предложения не отреагировал позитивно. Хотя мы были готовы к такому варианту", - указал высокопоставленный дипломат.
Он подчеркнул, что Москва готова "действительно улучшать понимание направленности военной деятельности друг друга", но для этого НАТО необходимо принять очень простое решение – восстановить контакты по военной линии. "Если НАТО серьезно заинтересована в том, чтобы наполнить свои призывы к нам насчет деэскалации, предотвращения опасных военных инцидентов, то они должны сделать этот первый минимальный шаг. В противном случае это все будет относится к сфере такого сугубо разговорного жанра, который сам по себе никоим образом не улучшит ситуацию в Европе", - заключил замглавы МИД РФ.