https://ria.ru/20210317/nalogovaya-1601525160.html

"Ко всем придут рано или поздно": что узнает налоговая о банковской тайне

"Ко всем придут рано или поздно": что узнает налоговая о банковской тайне

Налоговикам предоставили расширенный доступ к данным клиентов банков. Теперь по запросу можно получить копии паспортов держателей счетов, их договоры, образцы... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:00

2021-03-17T08:00

2021-03-17T10:58

налоги

зарплата

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589136185_0:158:1600:1058_1920x0_80_0_0_3542018592d95aea1bbda5634d11d6e2.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Налоговикам предоставили расширенный доступ к данным клиентов банков. Теперь по запросу можно получить копии паспортов держателей счетов, их договоры, образцы подписей. Это облегчит выявление уклоняющихся от уплаты налогов. Кого коснутся изменения и какими будут последствия, выяснило РИА Новости.Налоговой службе развязали рукиС 17 марта все банковское станет еще более явным: Федеральной налоговой службе (ФНС) расширили полномочия. Соответствующий закон ровно месяц назад подписал Владимир Путин. Отныне финансовые учреждения обязаны предоставить информацию о клиентах в течение трех дней с момента запроса. Причем идентифицирующую. Речь идет о копиях паспорта, доверенности на распоряжение деньгами, договоре на открытие счета, заявлении на его закрытие и даже образцах подписей.Это касается не только индивидуальных предпринимателей (ИП), компаний, но и обычных граждан. Налоговики и раньше имели доступ к нужной им информации. "Банки должны были сообщить об открытии или закрытии любого счета в течение трех дней. ФНС могла запросить копии паспортов клиентов и иные документы. Тогда это было в рамках антиотмывочного законодательства", — объясняет Кирилл Гавриличев, управляющий партнер юридической компании "ГК ЛИГАЛ".Поэтому некоторые изменения носят скорее технический характер. "Так, конкретизировали список документов, которые могут истребовать у банка в отношении предпринимателя. Например, карточки с образцами подписей и оттиска печати", — уточняет Гавриличев.Несмотря на расширенные полномочия, ФНС не может в любой момент получить документы по банковским клиентам. Запрос подают лишь в рамках налоговой проверки. Причем в отношении физического лица это необходимо согласовать с руководителем вышестоящего налогового органа (то есть регионального УФНС) или руководителя (замруководителя) службы."ФНС действует в строго определенных случаях. В частности, если полагает, что человек неправильно рассчитал налоги или занимается незаконным предпринимательством. Срок проверки не должен превышать двух месяцев. При этом ФНС не обязана сообщать банкам о ее причинах", — продолжает собеседник.Все это нужно для того, чтобы обелить экономику, то есть вывести из тени доходы граждан и предприятий. Как отмечают в налоговой, добросовестным людям беспокоиться не о чем."Уже несколько лет ведется обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами — участниками международного соглашения, включая Россию", — добавляют в ФНС.Между тем и сами банки под руководством ЦБ отслеживают транзакции через систему "знай своего клиента", которая работает по принципу "светофора". Наиболее подозрительные денежные потоки помечают красным. Вызывающие меньше опасений — желтым. А вполне надежные — зеленым. "Основанием для запроса дополнительных сведений от банка могут послужить операции более чем на 600 тысяч рублей. Если такие транзакции — систематические, а отправитель или получатель находятся в "красном" секторе, ФНС проявит интерес", — говорит Павел Уткин, ведущий юрист компании "Парфенон".Налоговики, подчеркивает он, не приходят ко всем подряд. В прошлом году камеральных проверок было на 40 процентов меньше, чем в 2019-м.Обелить экономику любой ценойС теневым сектором власти борются не первый год. С 10 января усилили контроль за оборотом наличных для юридических лиц. Информацию об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей передают в Росфинмониторинг. Уходить от вопросов налоговой тем, кто предпочитает обналичивать средства компании и раздавать зарплату в конвертах, все проблематичнее.Кроме того, пытаются вывести из серой зоны многочисленных арендодателей и неофициальных самозанятых. С 2019 года действует так называемый налог на профессиональный доход. Физические лица и индивидуальные предприниматели платят по льготной ставке — четыре или шесть процентов. Это позволяет легально зарабатывать без рисков штрафа за незаконный бизнес. "Когда все вчистую, в бюджет поступает больше денег. Хотя и без нововведений казна не испытывала недостатка в средствах. Только сырьевой экспорт приносит в виде налогов более семи триллионов рублей ежегодно", — напоминает Анастасия Ускова, генеральный директор платформы по работе с самозанятыми "Рокет Ворк".Но физические лица могут стать источником дополнительных фискальных доходов. Ни для кого не секрет, что до сих пор в России распространена серая зарплата. Ошибочно полагать, что при такой схеме рискует только работодатель. Для сотрудника тоже предусмотрены санкции — от штрафа до тюрьмы. "Если работодатель не удержал налог на доходы физических лиц, работник обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать его по месту жительства и до 15 июля уплатить налог. Иначе штраф", — предупреждает Полина Гусятникова, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Более того, возможна и уголовная ответственность. "Если не уплачено в течение трех финансовых лет подряд — 2 700 000 рублей и более, то, помимо налога, должника ждет штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере его заработной платы за один-два года. В противном случае — принудительные работы и даже лишение свободы сроком до года. Если сумма больше 13 500 000 рублей, наказание еще строже", — уточняет Гусятникова.По словам главы бюджетного комитета Совета Федерации Анатолия Артамонова, 30-40 процентов россиян получают в конвертах больше десяти триллионов рублей в год. Налоговая скоро сможет контролировать расходы и доходы физических лиц. "А это значит, рано или поздно придут ко всем. Поэтому либо играй по правилам, либо жди штрафных санкций. Причем за доходами и расходами будут следить в реальном времени. Подобное уже протестировали на самозанятых — в их личных кабинетах есть все чеки за оказанные услуги, отражаются поступления и рассчитывается налог", — объясняет Ускова.Сотрудникам и компаниям, которые работают "вбелую", опасаться нечего. Расширенные полномочия ФНС коснутся прежде всего тех, кто либо занимается обналичиванием денег и уходит от налогов, либо использует фирмы-однодневки с подставными, номинальными директорами.

https://ria.ru/20201124/zarplata-1586111153.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, зарплата, экономика