https://ria.ru/20210317/myasnikov-1601717024.html

Мясников показал "животную природу" и рассказал об опасности весны

Мясников показал "животную природу" и рассказал об опасности весны

Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Instagram пост, в котором дал несколько важных советов, помогающих сохранить здоровье весной. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:36

2021-03-17T20:36

2021-03-17T20:36

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал в Instagram пост, в котором дал несколько важных советов, помогающих сохранить здоровье весной. Медик опубликовал фото, на котором он стоит рядом с большой фигурой обезьяны и копирует позу животного. В публикации он написал о приходе весны. "Время не только таяния снегов, журчания ручейков и пения птиц, но и всплеска ОРЗ перед летними "каникулами", — описал Мясников это время года. Он отметил, что приходящее тепло обманчиво, а растущий световой день побуждает людей больше общаться и легче одеваться. "Если бы мы все были закаленные и подвижные. Но мы выходим из долгой зимы с лишним весом, гиподинамией и прочим, что традиционно ведет к весеннему всплеску ОРЗ", — продолжил врач. Мясников призвал помнить об этом, соблюдать социальную дистанцию и принимать интерферон-гамма в каплях в нос. "Почему? Вреда никакого, а польза есть — у нас в больнице продолжаются клинические испытания Интерферона-гамма с положительным превентивным эффектом", — заключил он.

https://ria.ru/20210316/myasnikov-1601486821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр мясников (врач), общество